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    Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

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    Никогда еще умение определять на глаз не пригождалось так, как в лесу
    Никогда еще умение определять на глаз не пригождалось так, как в лесуФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Существует всего три безусловно съедобных гриба: белый, рыжик и груздь настоящий. Их можно жарить или солить даже сырыми, без предварительной подготовки. Но мало знать, как они называются — нужно еще отличить их в лесу от всех остальных. Особенно от ядовитых, чтобы очередной поход в лес не стал финальным. А вы из тех, кто точно знает, что нужно класть в корзину, или наберете чего попало? Давайте выясним в нашем тесте по фотографиям.

    Что это тут растет на пеньке, уж не опята ли? Берем?

    Что это тут растет на пеньке, уж не опята ли? Берем?

    А этого красавца возьмете?

    А этого красавца возьмете?

    Этот гриб обойдем стороной или домой заберем?

    Этот гриб обойдем стороной или домой заберем?

    Это поганки или что-то съедобное?

    Это поганки или что-то съедобное?

    Снова опята?

    Снова опята?

    Наш пассажир?

    Наш пассажир?

    Ну этот-то точно съедобный?

    Ну этот-то точно съедобный?

    А вот этот гриб любое блюдо сделает незабываемо вкусным, правда?

    А вот этот гриб любое блюдо сделает незабываемо вкусным, правда?

    А этот гриб возьмем с собой или в лесу оставим?

    А этот гриб возьмем с собой или в лесу оставим?

    Выглядит, конечно, подозрительно, но чем черт не шутит. Берем?

    Выглядит, конечно, подозрительно, но чем черт не шутит. Берем?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

    Вам лучше покупать грибы в магазине или на рынке .

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

    Перед тем как пойти за грибами, вам стоит еще подготовиться.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

    Когда решите собрать что-то любопытное, спросите себя: «Зачем?»

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

    Вы точно знаете, что класть в корзину, а что оставить.

    Поделитесь результатом

    Никогда еще умение определять на глаз не пригождалось так, как в лесу
    Никогда еще умение определять на глаз не пригождалось так, как в лесуФото: Евгений Вдовин / 161.RU

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