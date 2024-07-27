Существует всего три безусловно съедобных гриба: белый, рыжик и груздь настоящий. Их можно жарить или солить даже сырыми, без предварительной подготовки. Но мало знать, как они называются — нужно еще отличить их в лесу от всех остальных. Особенно от ядовитых, чтобы очередной поход в лес не стал финальным. А вы из тех, кто точно знает, что нужно класть в корзину, или наберете чего попало? Давайте выясним в нашем тесте по фотографиям.
Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?
Оцените свои шансы по шкале от 1 до 10
27 июля 2024, 07:29
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Вам лучше покупать грибы в магазине или на рынке .
Перед тем как пойти за грибами, вам стоит еще подготовиться.
Когда решите собрать что-то любопытное, спросите себя: «Зачем?»
Вы точно знаете, что класть в корзину, а что оставить.