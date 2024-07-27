Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

Существует всего три безусловно съедобных гриба: белый, рыжик и груздь настоящий. Их можно жарить или солить даже сырыми, без предварительной подготовки. Но мало знать, как они называются — нужно еще отличить их в лесу от всех остальных. Особенно от ядовитых, чтобы очередной поход в лес не стал финальным. А вы из тех, кто точно знает, что нужно класть в корзину, или наберете чего попало? Давайте выясним в нашем тесте по фотографиям.