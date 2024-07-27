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    «Это инсталляция». Как появилась скульптура Трезини у ТК «Европа» и почему сам комплекс до сих пор закрыт

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Рядом со зданием ТК «Европа» на Петроградской стороне c недавних пор можно увидеть литого брата-близнеца Доменико Трезини с Васильевского острова. «Фонтанка» поговорила с собственником торгового комплекса и узнала: каково будущее новой скульптуры и самого здания. Несколько лет оно простаивает закрытым и привлекает внимание необычной архитектурой — самым обсуждаемым пока был образ римского императора, в котором некоторые увидели Владимира Путина.

    Известная всем петербуржцам фигура Доменико Трезини была установлена в феврале 2014 года на одноименной площади, расположенной вдоль Университетской набережной. Проектирование, изготовление и установку памятника организовал Фонд Жорно на собственные средства. Саму идею поставить фигуру Трезини утвердил еще губернатор Владимир Яковлев в 1999 году, однако долгое время для проекта не удавалось найти деньги. Над внешним обликом бронзовой фигуры, которую мы видим сейчас, работали скульптор Павел Игнатьев и архитектор Павел Багрянцев. Истинная внешность Трезини неизвестна, поэтому его образ — по сути фантазия в стилистике XVIII века.

    Как рассказывает Юрий Жорно, практически одновременно с тем самым бронзовым Доменико Трезини был отлит и его «брат-близнец». То есть это второй оригинал, отлитый в ту же форму. Скульптура всё это время хранилась на складе. Поначалу она была предназначена в дар швейцарскому городу Лугано к 350-летию Трезини.

    «В открытии памятника на Васильевском участвовали дипломаты Швейцарии и Италии. После церемонии ко мне подошли швейцарские итальянцы. Дело в том, что Трезини родом из итальяноязычного кантона. Они сказали, что им очень понравился памятник и вообще было бы здорово, если бы в их городе был такой. Я предложил им такую же скульптуру в подарок, в знак дружбы между Россией и Швейцарией», — рассказывает Жорно.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Однако реализовать задумку, как считает предприниматель, не удалось из-за того, что отношения Швейцарии и России после присоединения Крыма становились всё сложней. Переговоры и попытки найти место для петербургского Трезини в Лугано продолжались до 2019 года. Жорно обращался по этому поводу Валентине Матвиенко, она перенаправила его обращение в посольство России в Швейцарии, после чего предприниматель вёл переговоры с дипломатами. Он даже приезжал в Лугано и осматривал возможное место установки — но правительство Швейцарии отказалось принять скульптуру.

    «Швейцарцы ответили в том духе, что для скульптуры такого размера в Лугано нет места, её некуда поставить, поэтому они будут сами заниматься подходящими проектами. Я своими глазами видел, что в городе места полно», — говорит Жорно.

    Сейчас он решил установить второго Трезини рядом с «Европой» в качестве инсталляции, чтобы привлечь к скульптуре внимание. Один из возможных вариантов её судьбы — продажа коллекционерам.

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    «Эта инсталляция не имеет статуса памятника, мы установили её на своей территории. Я обратился к государственным ведомствам, с просьбой разрешить временную инсталляцию. Вообще она могла бы украсить и Петропавловскую крепость. Как раз голова Трезини поднята вверх, он словно смотрит на неё, по задумке автора», — поделился предприниматель.

    Жорно отмечает, что и при установке первого памятника Трезини пришлось преодолеть много трудностей, поскольку это противоречило городскому закону о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия (№820–7). Но выручило то, что распоряжение о создании памятника было подписано на несколько лет раньше, чем приняли такой закон.

    Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) сообщил «Фонтанке», что в июле ему поступило обращение от Юрия Жорно с вопросом об установке скульптуры Доменико Трезини рядом с ТК «Европа» на Малом проспекте Петроградской стороны. Сам предприниматель уточняет, что речь шла об островке безопасности через дорогу от ТК: по его замыслу, Трезини должен был смотреть на здание. В КГИОП предложение перенаправили другие ведомства. Комитет идею не оценил.

    «Согласно Закону 820–7 режимами данной территории запрещается размещение произведений монументального искусства в границах композиционно завершенных пространств, за исключением восстановления утраченных, а также произведений монументального искусства, перечень которых устанавливается законом Санкт-Петербурга», — сообщают в КГИОП.

    Как отмечает пресс-служба комитета, непосредственным согласованием установки подобных скульптур занимается комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Там «Фонтанке» сообщили, что в ведомство никто не обращался за разрешением для скульптуры Трезини рядом с ТК «Европа». Если речь о благоустройстве островка безопасности, то это затрагивает объект транспортной инфраструктуры и находится в компетенции других ведомств.

    Между тем и будущее самого здания торгового комплекса пока не определено, дата его открытия неизвестна. Он введен в эксплуатацию в 2021 году, но до сих пор стоит огороженным и закрытым.

    «Он рассчитан на бренды первых линий. Там настолько красивые интерьеры и настолько красиво само здание, что запускать масс-маркет не хочется. А бренды, на которые мы ориентировались, сейчас не работают в России из-за санкций. Мы ждём изменения политико-экономической обстановки, нормализации. Если этого не произойдет, я буду переформатировать концепцию здания», — говорит Жорно.

    Сейчас, пользуясь этим периодом ожидания, владелец продолжает совершенствовать интерьеры.

    При участии Фонда Жорно в Петербурге установлены памятники Виктору Цою, Анне Ахматовой, Николаю Рериху, создана мемориальная аллея памяти в Московском парке победы.

    Юрий Жорно рассказывает, что у него гораздо большей идей, просто чиновники не разрешают их реализовать. В частности, у фонда уже есть проект памятника этнографу Юрию Кнорозову, который, как уверен предприниматель, достойнее недавно установленной мемориальной доски. Есть также идея создать сад зодиакальных скульптур со светодиодными изображениями созвездий в плоскости земли. Как вариант — в Александровском парке, напротив планетария. А ещё — концепция фигуры Ассоль на Южной дороге Крестовского острова, как символ праздника «Алые паруса».

    эскизный проект памятника Ю.В. Кнорозову
    эскизный проект памятника Ю.В. Кнорозову
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    «С моей стороны поступали неоднократные предложения правительству города раз в два года или год создавать и передавать в дар городу: это может быть памятник, памятный знак или интересный объект благоустройства. Я писал в разные городские и федеральные ведомства, к депутатам. Но никакой поддержки не нашел», — отмечает Жорно.

    По данным системы «Спарк», предприниматель — директор и совладелец компаний в сфере недвижимости. В 2013 году Смольный снес принадлежавший ему торговый комплекс у станции метро «Звездная», в 2016 под риск сноса попали торговые павильоны его компании «Ковчег». Фонд Жорно спонсировал общества «Жители блокадного Ленинграда», «Союз воспитанников детей блокадного Ленинграда», «Ветераны войны и труда», литературную премию Аркадия и Бориса Стругацких.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    эскизный проект памятника Ю.В. Кнорозову
    эскизный проект памятника Ю.В. Кнорозову

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