Оранжевая ветка метро встала от «Александра Невского» до «Дыбенко»

В Петербурге встало движение на одной из линий метро. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба метрополитена.
Движение поездов остановлено на участке четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Александра Невского 2» до станции «Улица Дыбенко». На отрезке от «Спасской» до «Площади Александра Невского 2» поезда по-прежнему ходят.
Сообщается, что остановка произошла по техническим причинам. Подробности уточняются.
ГКУ «Организатор перевозок» в связи с закрытием метро напоминает, как добраться наземным транспортом до станций «Площадь Александра Невского 2», «Новочеркасская», «Ладожская», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» от других станций и наоборот. Список маршрутов можно найти в телеграм-канале организации.