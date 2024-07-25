Оранжевая ветка метро встала от «Александра Невского» до «Дыбенко»

В Петербурге встало движение на одной из линий метро. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба метрополитена.



Движение поездов остановлено на участке четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Александра Невского 2» до станции «Улица Дыбенко». На отрезке от «Спасской» до «Площади Александра Невского 2» поезда по-прежнему ходят.