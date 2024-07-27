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    Байден и лифчики — в прошлом, кто тормозит YouTube, что случилось с Wildberries. Реакция «Фонтанки» на насилие

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    Кому не все равно, что Джо Байден вышел из президентской гонки. Депутат Александр Хинштейн объяснил, кто и зачем замедляет YouTube. Потом подумал и объяснил заново. Надо ли радоваться за петербурженку, которая отправила в нокдаун навязчивого мужчину около бара. Как правильно читать новости о сексуализированном насилии. Женщины отказываются от лифчиков, а мужчины принимают это на свой счет. Рамзан Кадыров пообещал «вернуть» основательницу Wildberries в семью — кого еще его могут попросить вернуть.

    Эти новости вы горячее всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

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