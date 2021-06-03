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На строительство дорог и развязок в Кронштадте выделят 8 млрд рублей из городского и федерального бюджетов

В строительство объектов транспортной инфраструктуры Кронштадта инвестируют не менее 8 млрд рублей. 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме — 2021 было подписано соглашение между Министерством строительства РФ, правительством Санкт-Петербурга и АНО «Остров фортов».

Фото: «Фонтанка.ру»
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Присутствовавший на подписании вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что в Петербург едет много туристов, а Кронштадт становится новой точкой притяжения, активно развивается, поэтому необходимо со всех сторон приложить усилия для того, чтобы повысить его транспортную доступность.

Соглашение подписали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Планируется, что общий объем инвестиций составит не менее 8 млрд рублей. За счет городского бюджета будет построено 6 объектов улично-дорожной сети, а федеральный бюджет выделит средства на реконструкцию развязки комплекса защитных сооружений.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

261837251
Эй жители Мурино, Кудрово, Парнаса, Шушар, Примы - вы там страдайте и в пробках стойте, а 8 млрд. важнее отдать дочке не служившего министра обороны Шойгу.
teodor
А чего сомик опять без маски и перчаток? непорядок еще заразит дочь
Агроном аэродрома
Хоть какая-то польза от гениальной бизнес-дочки. С другой стороны - надо бы её как-то увлечь и подземлей, авось и метро строиться начнет.
А что, от свалкера до дихера - один шаг! :)
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