На строительство дорог и развязок в Кронштадте выделят 8 млрд рублей из городского и федерального бюджетов

В строительство объектов транспортной инфраструктуры Кронштадта инвестируют не менее 8 млрд рублей. 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме — 2021 было подписано соглашение между Министерством строительства РФ, правительством Санкт-Петербурга и АНО «Остров фортов».
Присутствовавший на подписании вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что в Петербург едет много туристов, а Кронштадт становится новой точкой притяжения, активно развивается, поэтому необходимо со всех сторон приложить усилия для того, чтобы повысить его транспортную доступность.
Соглашение подписали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Планируется, что общий объем инвестиций составит не менее 8 млрд рублей. За счет городского бюджета будет построено 6 объектов улично-дорожной сети, а федеральный бюджет выделит средства на реконструкцию развязки комплекса защитных сооружений.