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Компания бывшего вице-губернатора Виролайнена получила контракт на подготовку территории для Витебской развязки

Смольный подписал контракт на подготовку территории для первого участка ШМСД с «Навигатором-СБС»

Компания «Навигатор-СБС» преодолела антимонопольный фильтр на пути к контракту по подготовке территории для строительства Витебской развязки. Освоить предстоит 6,4 млрд рублей.

Контракт размещен в системе госзакупок накануне. Согласно ему, работы по подготовке территории компания «Навигатор-СБС» должна выполнить за 3 года. На 2021 год заложены 1,5 млрд, на 2022-й — 3,9 млрд, на 2023-й — 1 млрд рублей.

Предприятие принадлежит семье бывшего вице-губернатора Петербурга Олега Виролайнена. «Фонтанка» писала, что комиссия приняла только одну заявку, однако в ФАС поступило две жалобы. Одну подала турецкая «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», строившая ЗСД и трассу М-11, правда, она тут же свою жалобу и отозвала. Вторая пришла от малоизвестного ООО «АДС». ФАС приостановила определение поставщика на время рассмотрения. В итоге комиссия признала жалобу частично обоснованной, но предписала не обнулить результаты конкурса, а устранить нарушения на стадии заключения контракта. К тому времени «Навигатор-СБС» уже был объявлен победителем.

Строительство Витебской развязки ЗСД (которая одновременно является первым этапом ШМСД) оценивается в 27 млрд рублей. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, МСС дает 10,3 млрд, остальное — город. Однако помимо этого Смольный берет на себя также расходы по подготовке территории и выкупу участков, всего порядка 12 млрд рублей.

По договору генподряда с «Магистралью Северной столицы» строительством развязки займется ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север»: совместное предприятие ООО «ПУСК» (100-процентная «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), еще одной турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект». Сейчас компания ищет субподрядчиков. Развязка должна появиться через 4 года.

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час. По большей части из-за большого количества инженерных сетей идти придется эстакадой.

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