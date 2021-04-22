Компания бывшего вице-губернатора Виролайнена получила контракт на подготовку территории для Витебской развязки

Компания «Навигатор-СБС» преодолела антимонопольный фильтр на пути к контракту по подготовке территории для строительства Витебской развязки. Освоить предстоит 6,4 млрд рублей.



Контракт размещен в системе госзакупок накануне. Согласно ему, работы по подготовке территории компания «Навигатор-СБС» должна выполнить за 3 года. На 2021 год заложены 1,5 млрд, на 2022-й — 3,9 млрд, на 2023-й — 1 млрд рублей.



Предприятие принадлежит семье бывшего вице-губернатора Петербурга Олега Виролайнена. «Фонтанка» писала, что комиссия приняла только одну заявку, однако в ФАС поступило две жалобы. Одну подала турецкая «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», строившая ЗСД и трассу М-11, правда, она тут же свою жалобу и отозвала. Вторая пришла от малоизвестного ООО «АДС». ФАС приостановила определение поставщика на время рассмотрения. В итоге комиссия признала жалобу частично обоснованной, но предписала не обнулить результаты конкурса, а устранить нарушения на стадии заключения контракта. К тому времени «Навигатор-СБС» уже был объявлен победителем.

