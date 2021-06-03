Владелец Софийской овощебазы запустит в Петербурге агропарк за 9 млрд рублей

На юге Петербурга появится оптово-розничный центр площадью 150 тыс. кв. м. Соглашение с правительством Петербурга о его создании 3 июня подписали ООО «НАРТ» и ООО «Пулинвест», передаёт корреспондент «Фонтанки» с полей ПМЭФ 3 июня.



ОРЦ Агропарк «НАРТ» начали строить в 2019 году на Софийской улице за КАД. Первая очередь запустится в августе. Всего до 2023 года планируется четыре этапа.

В ОРЦ Агропарк «НАРТ» войдут производственно-складской комплекс, оптово-распределительный центр, фермерские торговые ряды, торговые галереи, бизнес-центр с офисными помещениями класса А, гостиницей, отделением банка, таможенным оформлением, брокерскими услугами, залом для проведения конференций.