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Владелец Софийской овощебазы запустит в Петербурге агропарк за 9 млрд рублей

На юге Петербурга появится оптово-розничный центр площадью 150 тыс. кв. м. Соглашение с правительством Петербурга о его создании 3 июня подписали ООО «НАРТ» и ООО «Пулинвест», передаёт корреспондент «Фонтанки» с полей ПМЭФ 3 июня.

ОРЦ Агропарк «НАРТ» начали строить в 2019 году на Софийской улице за КАД. Первая очередь запустится в августе. Всего до 2023 года планируется четыре этапа.

В ОРЦ Агропарк «НАРТ» войдут производственно-складской комплекс, оптово-распределительный центр, фермерские торговые ряды, торговые галереи, бизнес-центр с офисными помещениями класса А, гостиницей, отделением банка, таможенным оформлением, брокерскими услугами, залом для проведения конференций.

Вложения инвесторов составят 9 млрд рублей. Проект реализуется за счёт собственных средств ООО «НАРТ» и ООО «Пулинвест», а также за счет привлеченных кредитных ресурсов с использованием механизма льготного кредитования по программе Министерства сельского хозяйства.

Общая площадь помещений составит более 150 000 кв. м. Объем хранения продукции 2,5 млн. тонн в год. На территории смогут разместиться 400 арендаторов.

ООО «Нарт» — владелец действующей Софийской овощебазы. Компания принадлежит предпринимателю Теймуразу Мисикову. Выручка в 2020 году составила 590 млн рублей. ООО «Пулинвест» владеет Эльбрус Мамедов. Компания также зарегистрирована на Софийской овощебазе и специализируется на управлении недвижимым имуществом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

bluxer
Маленький Азербайджан такой.
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