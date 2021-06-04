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«Петербургский тракторный завод» вложит в модернизацию 2 млрд рублей

«Дочка» Кировского завода запустит производство автогрейдеров с интеллектуальной системой управления

«Петербургский тракторный завод» инвестирует в развитие производства 2 млрд рублей. Соглашение было подписано с правительством Петербурга 4 июня в ходе Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Фонтанки».

Итогом инвестиций будет запуск серийного производства линейки автогрейдеров эксплуатационной массой от 14 до 20 тонн. Для этого понадобится модернизация и расширение действующего производства. Планируемый срок реализации проекта — 2021–2023 годы.

Компания намерена следовать перспективным тенденциям машиностроения, в частности использовать в структуре привода машин гидроэлектрические микропроцессорные интеллектуальные системы управления, компьютеризацию и интеграцию машин в единый комплекс.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Тото я гляжу комацу до беларусей на ремонте дорог поубавилось.. А тут вон оно что, импортозамещение..
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