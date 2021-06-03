Кировский завод вложит в модернизацию 22,3 млрд рублей к 2026 году

ПАО «Кировский завод» запускает масштабный проект модернизации металлургического производства и энергетического комплекса. Соглашение с правительством Петербурга было подписано 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

На втором произойдет замена сталеплавильного комплекса. Будет построена газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) мощностью 24,9 МВт.

Третий этап предусматривает модернизацию и замену прокатного комплекса и увеличение максимальной мощности питающего центра для нужд металлургического производства на 25 МВт.

Реализация инвестиционного проекта позволит создать на территории ПАО «Кировский завод» современное высокотехнологичное предприятие по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов для удовлетворения потребностей стратегических отраслей промышленности России (приборостроение, электротехника, атомная промышленность, медицина, оборонная и авиакосмическая сферы), а также построить современную, эффективную и экономичную газопоршневую электрическую станцию (ГПЭС) мощностью 24,9 МВт.

Обновление будет способствовать импортозамещению, улучшению экологической ситуации в городе и позволит создать более 900 новых рабочих мест, в том числе не менее 400 высокопроизводительных рабочих мест.