Кировский завод вложит в модернизацию 22,3 млрд рублей к 2026 году

ПАО «Кировский завод» запускает масштабный проект модернизации металлургического производства и энергетического комплекса. Соглашение с правительством Петербурга было подписано 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.
Проект стоимостью 22,32 млрд рублей реализуется за счёт средств ПАО «Кировский завод». Планируемый срок реализации проекта — 2021–2026 годы.
На первом этапе планируется создание микропроизводства специальных сталей и сплавов, увеличение максимальной мощности питающего центра ПАО «Кировский завод», техническое перевооружение оборудования завода.
На втором произойдет замена сталеплавильного комплекса. Будет построена газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) мощностью 24,9 МВт.
Третий этап предусматривает модернизацию и замену прокатного комплекса и увеличение максимальной мощности питающего центра для нужд металлургического производства на 25 МВт.
Реализация инвестиционного проекта позволит создать на территории ПАО «Кировский завод» современное высокотехнологичное предприятие по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов для удовлетворения потребностей стратегических отраслей промышленности России (приборостроение, электротехника, атомная промышленность, медицина, оборонная и авиакосмическая сферы), а также построить современную, эффективную и экономичную газопоршневую электрическую станцию (ГПЭС) мощностью 24,9 МВт.
Обновление будет способствовать импортозамещению, улучшению экологической ситуации в городе и позволит создать более 900 новых рабочих мест, в том числе не менее 400 высокопроизводительных рабочих мест.