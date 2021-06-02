FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

Оператор «Пулково» инвестирует в расширение аэропорта 40 млрд рублей

«Фонтанке» стали известны детали соглашения о расширении аэропорта «Пулково», которые управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» подпишет 3 июня с правительством Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестор готов взять на себя обязательство по строительству нового терминала и обеспечению подъездными путями. Объем инвестиций составит более 40 млрд рублей, сообщает источник.

О том, что Смольный и ВВСС намерены подписать соглашение о расширении аэропорта на прошлой неделе сообщил вице-губернатор Максим Соколов в рамках конференции Высшей школы менеджмента СПбГУ, посвященной ГЧП.

При этом, по словам собеседников «Фонтанки», точного понимания какой именно будет третья очередь у инвестора пока нет. Мастер-план, который должен внести ясность в этот вопрос, пока находится в проработке.

Ранее рассматривалось расширение центрального терминала за счёт пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон, а также увеличение выходов на посадку за счёт телетрапов. Также рассматривалось расширение центрального терминала и строительство в южной части терминала для лоукостеров и использование в качестве терминала для лоукостеров здания Пулково-2. Также рассматривался снос существующего здания 1973 года постройки, известного благодаря своим конструктивным особенностям как «пять стаканов», и создание на его месте нового терминала.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

f0ntan
С чего вдруг срочно решили инвестировать? Ситуация в Минске помогла? Расширяют Пулково для самолетов, которые теперь не летают через Минск?
walker-СПб
Я так понял, прощай старый терминал. Скоро только на фото и увидим.
Obseerv
Сорок миллиардов рублей сегодня - это серьёзные инвестиции? Для аэропорта?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний