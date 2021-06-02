Оператор «Пулково» инвестирует в расширение аэропорта 40 млрд рублей

О том, что Смольный и ВВСС намерены подписать соглашение о расширении аэропорта на прошлой неделе сообщил вице-губернатор Максим Соколов в рамках конференции Высшей школы менеджмента СПбГУ, посвященной ГЧП.

При этом, по словам собеседников «Фонтанки», точного понимания какой именно будет третья очередь у инвестора пока нет. Мастер-план, который должен внести ясность в этот вопрос, пока находится в проработке.

Ранее рассматривалось расширение центрального терминала за счёт пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон, а также увеличение выходов на посадку за счёт телетрапов. Также рассматривалось расширение центрального терминала и строительство в южной части терминала для лоукостеров и использование в качестве терминала для лоукостеров здания Пулково-2. Также рассматривался снос существующего здания 1973 года постройки, известного благодаря своим конструктивным особенностям как «пять стаканов», и создание на его месте нового терминала.