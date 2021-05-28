Пулково начнёт расширение, не дожидаясь восстановления турпотока

«В рамках ПМЭФ мы намерены подписать с нашим партнёром меморандум о готовности к подписанию допсоглашения в части развития аэропорта Пулково, касающегося вопроса строительства нового терминала, то есть второго этапа строительства аэропорта», — сказал он.

Правительство Петербурга намерено подписать соглашение о расширении аэропорта Пулково с его оператором «Воздушные ворота Северной столицы» в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом 28 мая сообщил вице-губернатор Максим Соколов в рамках конференции Высшей школы менеджмента СПбГУ, посвященной ГЧП.

Чиновник напомнил, что подписание соглашения о расширении Пулково планировалось ещё в 2020 году. Но помешала пандемия коронавируса, из-за которой пассажиропоток упал более чем на 90%. «Принять такое решение в прошлом году было невозможно, но мы оперативно принимаем его буквально в период, когда потоки не восстановились, а если говорить о международных линиях — в пределах 10% от объемов 2019 года. Но мы уверенно смотрим вперёд», — отметил Соколов.



Ранее стало известно, что строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году, после того как восстановится туристический поток.



Главная интрига в том, как именно будет реализован проект. Оператор Пулково сообщал, что рассматривает несколько вариантов, в зависимости от прогноза роста пассажиропотока.



Одним из вариантов может быть снос существующего здания терминала 1973 года постройки, известного благодаря своим конструктивным особенностям как «пять стаканов». Площадь нового терминала, который может появиться на его месте, должна составить 124 тысячи квадратных метров.

