«Биокад» и «Полисан» подписали соглашение с правительством Петербурга о разработке и создании вакцин

Крупнейшие участники петербургского фармрынка ООО «НТФФ "Полисан"» и биотехнологическая компания ЗАО «Биокад» займутся разработкой и производством новых лекарственных препаратов. Соглашение с правительством Петербурга на общую сумму 5,8 млрд рублей было подписано 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.



«Биокад» вложит 4,3 млрд рублей на организацию выпуска и разработки оригинальных препаратов, включая иммунобиологические.

«Полисан» намерен запустить производство иммунобиологических препаратов и научно-исследовательские работы по новым оригинальным лекарствам. Инвестиции в проект составят не менее 1,5 млрд рублей. Модернизация позволит выпускать вакцины, в том числе «Спутник V» и «Спутник-Лайт». Производство начнется уже в конце июля 2021 года.