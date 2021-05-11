Пятилетка в стиле киберпанк. Смольный подмигивает инвесторам «маяками развития» и ждет 320 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Петербурге утверждена Концепция промышленной политики до 2025 года. Чтобы заманить инвесторов, власти готовы вписать заводы в градостроительные нормативы наравне со школами и детсадами и достроить промзоны, обещанные еще при Валентине Матвиенко (но это не точно). «Локомотивами» выступят беспилотные поезда и корабли, а также «Русский хайтек-поселок». Концепция утверждена в ходе заседания промышленного совета с участием губернатора Александра Беглова и профильного федерального министра Дениса Мантурова. Но официально документ пока не опубликован. «Фонтанка» первой ознакомилась с планом, реализация которого обещает городу инвестиции размером 320 млрд рублей.



Документ описывает текущее и желаемое состояние шести приоритетных отраслей. К базовым, где трудится 34% всех работников обрабатывающих производств (102,1 тыс. человек), отнесены радиоэлектронная промышленность, транспортное машиностроение (в том числе судостроение) и энергетическое машиностроение. Автопром, пищепром и фармацевтика вошли в категорию динамично развивающихся: на них пришлось 39% от совокупного объема инвестиций в обрабатывающую промышленность (22,8 млрд рублей в 2020 году).

В базовых отраслях не наблюдается катастрофы, но и особых прорывов нет. К примеру, в энергетическом машиностроении за период 2017–2020 гг. численность работников сократилась на 11%. Впрочем, при стабильности объема выпуска это может говорить о росте производительности труда. В радиоэлектронике обратная ситуация: за три года объем продукции упал на 3%, а количество рабочих выросло на 2,4%. В транспортном машиностроении объемы выпуска стабильно растут, а численность не меняется. А вот размер налоговых поступлений неравномерен и зависит от сроков сдачи заказов и их последующей оплаты.



В развивающихся отраслях есть явный фаворит — фармацевтическая промышленность. Объемы выпуска стабильно растут, число занятых за три года выросло на треть, налоговые поступления — в 1,5 раза в год. А автопром в последние годы пробуксовывает. Эта отрасль остается лидером по объему продукции (18% от всех обрабатывающих производств). Но объем налоговых поступлений «стабильно сокращается», а инвестиции по итогам последних трех лет уменьшились в 1,85 раза. Пищевая промышленность радует чиновников стабильностью налоговых отчислений. Но вкладываться в развитие бизнес не хочет: снижение объема инвестиций в отрасль за последние три года составило 20%. Снижается и производительность труда: число сотрудников растет при стабильных объемах выпуска.

Проблема в том, что прежний инвестиционный цикл завершился, а новый не начался, делают вывод в КППИТ. Чтобы его перезапустить, в течение 2021–2025 годов необходимо обеспечить государственную поддержку промышленных инвестиций в объеме не менее 28,8 млрд рублей. Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, основной упор будет сделан именно на налоговое стимулирование. Две трети суммы (18,7 млрд рублей) — налоговые льготы в рамках новых инструментов (региональных инвестиционных проектов и офсетных контрактов). Запустить их Смольный рассчитывает уже в этом году. Остальное — льготные займы, субсидии и гранты Фонда «Сколково».



По расчету чиновников, инвесторы в обмен на каждый рубль господдержки вложат 10 своих. В итоге совокупный объем инвестиций к концу 2025 года составит 320 млрд рублей. Хотя цифра в треть триллиона выглядит впечатляющей, в Смольном считают задачу реалистичной. За последние три года объемы вложений в промышленность упали более чем на четверть — с 80,9 млн в 2018 году до 58,5 млрд рублей в 2020-м. За ближайшую пятилетку власти надеются переломить негативный тренд и вернуться к рекорду 2018 года.

Чиновники сформулировали целевые показатели для всех ключевых отраслей. Но в целом от промышленников ждут увеличения объемов производства хотя бы на 4,5% в год. То есть с 2,31 трлн рублей в 2020 году можно ожидать 2,88 трлн рублей в 2025 (+25%).



Производительность труда будет расти в темпах, заложенных в федеральном нацпроекте, — примерно на 24% за пятилетку. Таким образом, можно предположить, что число занятых в промышленности либо сохранится на текущем уровне, несмотря на ожидаемый запуск новых производств, либо вырастет — при условии перехода на 4-дневную рабочую неделю, идею которой продвигает экс-премьер Дмитрий Медведев. «С одной стороны, происходят структурные изменения в промышленности: сокращается количество рабочих, увеличивается количество инженерно-технических работников. Но за счет инвестпроектов вводятся новые производства», — прокомментировал Кирилл Соловейчик.



Налоговые ожидания авторы промполитики выразили не напрямую, а в виде доли от общих поступлений в бюджет (рост за пять лет с 18,8% до 23%). Правда, не уточняется — произойдет это за счет увеличения отчислений самих заводов или же за счет сокращения других отраслей, не уточняется.



Киберпанк и долгострои

Денежным стимулированием промышленная политика не исчерпывается. Смольный также указал городским предприятиям на так называемые «маяки развития». Это «проекты, имеющие межотраслевой характер, общестрановое значение и высокий мультипликативный эффект для развития отечественных технологий», отмечается в документе.

Некоторые из них, правда, напоминают футуристическую фантазию в духе вселенной группы BirchPunk, прославившейся роликами про русскую кибердеревню и русский космопоезд. В частности, в документе говорится о запуске беспилотного транспортного коридора по маршруту Санкт-Петербург — Москва, а также беспилотного морского маршрута между Петербургом и Калининградом. «Маяком» развития также является проект «Умный энергоэффективный загородный дом» (он же «Русский хайтек-поселок»), предполагающий разработку стандартов коммуникации М2М (межмашинное взаимодействие. — Прим. ред.). Локомотивами также выступят персонализированные медицинские помощники и высокоавтоматизированный электротранспорт в городах.



Но все новое — это не до конца забытое старое: подход, когда несколько передовых технологий вытягивали за собой другие отрасли промышленности, практиковался во временна СССР, напомнил Кирилл Соловейчик. При определении «маяков» петербургские власти ориентировались на технологическую политику, разработанную Агентством стратегических инициатив. Тему беспилотных коридоров ранее уже поднимал президент, так что «с огромной степенью вероятности это будет», отметил чиновник.

На региональном уровне поддержать промышленность хотят через градостроительную политику. Действующим заводам обещают сохранить потенциал для открытия новых производств. Также предлагается включить промышленность в градостроительные нормативы при развитии территорий. Сейчас нормы обеспеченности прописаны для социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов. Примерно такие же укажут для производств. «Например, небольшой технопарк на какое-то количество жителей», — комментирует Кирилл Соловейчик. Предварительно идея уже обсуждалась с комитетом по градостроительству и архитектуре и НИИ Генплана, отметил он.



В промполитику вошел проект создания третьей площадки Особой экономической зоны в районе Парнаса, которая будет ориентирована на развитие пищевой промышленности. Также промышленности добавят новых кластеров (не менее трех), центров промышленного дизайна (не менее двух) и «точек кипения» (не менее трех).

Наконец, «к 2025 году будет завершено проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории четырёх производственных зон: «Ржевка», «Рыбацкое», «Ижорские заводы» и «Обухово» с общей площадью 2 326,2 га», обещает документ. Надо сказать, что такую задачу чиновники поставили себе еще при Валентине Матвиенко. Например, с 2011 года «Фонтанка» насчитала три попытки разработать проект строительства дорог к «Ижорским заводам», но каждый раз они проваливались. Самой готовой выглядит «Ржевка», стартовавшая в 2010 году: на ее достройку в 2021 году выделили почти полмиллиарда рублей. А вот «Рыбацкому» довольствие срезали с 844 до 16 млн рублей в рамках коронавирусного секвестра. Когда и в каком объеме финансирование остальных промзон вернется в адресную инвестпрограмму, в КППИТ сказать затрудняются. Вкладываться в инфраструктуру мешает нерешительность инвесторов, которые не могут четко обещать, построят ли завод в конкретном месте или нет. Но их неуверенность, в свою очередь, продиктована городскими правилами: земля должна распределяться по конкурсу. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, возможно, потребуется изменение нормативной базы, говорит Кирилл Соловейчик.

Чиновники также обещают усовершенствовать свою работу. В частности, планируется создать Государственную информационную систему в сфере промышленности. Ресурс на базе Единого портала предпринимателей станет частью ГИСП РФ к 2023 году. Но дополнительных затрат это не потребует — КППИТ рассчитывает уложиться в текущее финансирование.

Наконец, в Смольном обещают помогать заводам получать федеральные деньги. КППИТ намерен и дальше оказывать «консьерж-сервис» системообразующим предприятиям, запущенный в рамках коронавирусной поддержки. По словам Кирилла Соловейчика, в 2020-м петербургские промышленники получили от Минпромторга 55 млрд рублей против 40 млрд рублей в 2019 году. «Многие предприятия не знали о мерах поддержки, которые есть. Мы их сразу уведомляем о всех новых программах», — пояснил чиновник.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

