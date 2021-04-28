Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении сокращения рабочей недели до четырех дней. Свое мнение бывший премьер-министр и президент высказал во время эфира VKLive 28 апреля.
При этом он подчеркнул, что движение это должно быть постепенным и основываться на «экономической логике».
«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести»,— добавил замглавы Совбеза РФ (цитата по «Коммерсанту»).
По словам Медведева, со времен СССР с шестидневной рабочей неделей сильно изменилась производительность труда. Свободного времени у человека должно быть больше, считает чиновник. Напомним, впервые идею о «четырехдневке» Медведев озвучил еще летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра. Он вернулся к своей идее, когда на фоне пандемии у многих россиян начал меняться рабочий график.