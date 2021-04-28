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Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении сокращения рабочей недели до четырех дней. Свое мнение бывший премьер-министр и президент высказал во время эфира VKLive 28 апреля.

При этом он подчеркнул, что движение это должно быть постепенным и основываться на «экономической логике».

«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести»,— добавил замглавы Совбеза РФ (цитата по «Коммерсанту»).

По словам Медведева, со времен СССР с шестидневной рабочей неделей сильно изменилась производительность труда. Свободного времени у человека должно быть больше, считает чиновник. Напомним, впервые идею о «четырехдневке» Медведев озвучил еще летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра. Он вернулся к своей идее, когда на фоне пандемии у многих россиян начал меняться рабочий график.

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Комментарии (38)

265055770
Кого это вообще коснется? У продавцов свои графики, вообще к дням недели не привязанные, у медиков тоже. Школы вряд ли на 4-дневку перейдут. О ком вообще речь? Дума будет меньше дней в неделю заседать?
Yerffej Ennyl
А неплохо было бы...Но вряд ли дождёмся. Другой вариант - оставить 5-дневку, но сократить рабочий день до 6 часов.
firma
Это ещё откуда выползло..
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