Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении сокращения рабочей недели до четырех дней. Свое мнение бывший премьер-министр и президент высказал во время эфира VKLive 28 апреля.



При этом он подчеркнул, что движение это должно быть постепенным и основываться на «экономической логике».



«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести»,— добавил замглавы Совбеза РФ (цитата по «Коммерсанту»).

