Инвесторам прописали лекарства. Смольный готовится закупать препараты по офсетным контрактам

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Правительство Петербурга разработало новый механизм привлечения инвестиций в городскую промышленность. Речь идет о так называемых офсетных контрактах, когда город заключает долгосрочный договор на поставку тех или иных товаров, а поставщик обязуется создать или модернизировать соответствующее производство. Офсеты уже опробованы в других регионах и являются хорошим стимулом для создания новых производств, говорят участники рынка. Дело за малым — чтобы потребности заказчика совпали с интересами инвесторов.



Объём инвестиций в основной капитал в Петербурге за девять месяцев 2020 года составил 447,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года он вырос на 5,5%, сообщал глава коминвеста Роман Голованов. Дальше будет только лучше, уверены чиновники. Показатель должен увеличиться на 70% к 2030 году. Этому будет способствовать разработанная комитетом по инвестициям дорожная карта, правда раскрыть содержание документа в ведомстве отказались, уточнив, что он не для публикации. Ранее экономический блок Смольного разработал еще один новый механизм поддержки инвестиций — региональный инвестиционный проект (РИП). Если идею одобрит ЗакС, создатели новых производств с вложениями от 50 млн рублей смогут претендовать на освобождение от налога на имущество и снижение ставки по налогу на прибыль.

Обкатывать офсетные контракты в Петербурге начнут с фармацевтической отрасли. Необходимое распоряжение правительства подготовил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле при участии комитета по здравоохранению. По информации «Фонтанки», документ был размещен на портале антикоррупционной экспертизы на прошлой неделе и успел там провисеть несколько часов, после чего был снят для доработки.



Как следует из проекта, офсетный контракт будет заключаться на 10 лет. В качестве встречного обязательства инвестор должен в течение трех лет запустить на территории города производство препарата, указанного в договоре. Минимальный объем вложений должен составить 1 млрд рублей. Перечень лекарств, производство которых намерен стимулировать город, опубликован в приложении. Из десяти позиций шесть — это средства для лечения диабета (метформин в двух дозировках, вилдаглиптин, ситаглиптин, гликлазид, дапаглифлозин), четыре — для сердечно-сосудистых заболеваний (клопидогрел, ривароксабан — в трех дозировках). Конкурс на заключение офсетного контракта будет проводить комитет по госзаказу. Ему же по согласованию с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию придется сформулировать порядок определения предельной цены препаратов и порядок определения цены госконтракта, заключаемого с поставщиком-инвестором. По информации «Фонтанки», инициатором нового механизма стал именно комитет по промышленной политике. Разработке проекта предшествовали консультации с участниками рынка, которых опросили, в выпуск каких препаратов они хотели бы инвестировать. Предложение направили в комздрав, который соотнес их с потребностями города и предложил свой список препаратов.

Перечень проектов, которые будут реализовываться по модели офсета, может быть расширен, рассказал «Фонтанке» глава КППИТ Кирилл Соловейчик. Помимо лекарственных средств обсуждается включение в него медицинских изделий. «В перспективе можно будет заключать офсетные контракты в сфере энергетики и транспорта. Город тратит большие деньги на обеспечение нужд социальной сферы, городского хозяйства. Хотелось, чтобы городской заказ стимулировал создание новых производств в регионе», — пояснил логику чиновник. На заключение офсетного контракта могут претендовать как компании из Санкт-Петербурга, готовые расширять производства, так и игроки из других регионов. В комитете по здравоохранению на момент публикации не прокомментировали выбор препаратов для пилотного проекта и возможные объемы предстоящих закупок. Для сравнения: Москва, которая использует этот инструмент с 2017 года, заключила четыре офсетных контракта — с производителями медицинских изделий («Гемамед»), фармацевтических препаратов («Биокад», «Р-Опра») и пищевой продукции («Вимм-Билль-Данн»). Общий объем инвестиций составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок — 71,6 млрд рублей. В ноябре был объявлен еще один конкурс на производство 20 лекарственных средств, на закупку которых город готов потратить 1,1 млрд рублей.

Препараты против диабета в Петербурге уже производит предприятие «Герофарм» в рамках специнвестконтракта, заключенного с федеральным правительством. В портфель компании входит в частности указанный в перечне Смольного метформин. Но, как пояснил «Фонтанке» генеральный директор Петр Родионов, сейчас препарат не выпускается. «Мы его зарегистрировали, но сняли с производства ввиду низкой маржинальности», — пояснил топ-менеджер. Но не исключил, что при наличии госконтракта «Герофарм» может наладить выпуск. «Для этого надо масштабировать производственный процесс», — отметил он. По словам Петра Родионова, он пока не ознакомился с проектом распоряжения о запуске офсетных закупок. «Но во всем, что касается лечения сахарного диабета, мы готовы участвовать, если конкурс объявят», — сообщил топ-менеджер. «Офсетные контракты — эффективный механизм стимулирования производства лекарственных средств, — считает генеральный директор «Активного компонента» Александр Семенов. По его словам, выпуск противодиабетических лекарств может быть интересен широкому кругу производителей: низкомаржинальных позиций, кроме метформина, в перечне Смольного нет. Среди предложенных наименований есть препараты, интересные «Активному компоненту», сказал Александр Семенов, но конкретных примеров не привел. «Мы, в первую очередь, смотрим на онкологические позиции», — сказал он.

Правда, разработанная Смольным схема не всем подходит: в условиях говорится о выпуске готовых лекарственных форм, а «Активный компонент», например, специализируется на фармацевтических субстанциях. «Мы теоретически можем начать производить — выпуск лекарственных препаратов на порядок легче, чем фармсубстанций. Но зачем, если есть прекрасные заводы, эти препараты выпускающие», — комментирует Семенов. По его словам, решением мог бы стать трехсторонний офсетный контракт, в который будут вписаны и изготовитель субстанций, и площадка по выпуску готовых лекарств. «Все берут друг перед другом обязательства с жесточайшими санкциями за невыполнение, а регион обещает приобретать определенные позиции по определенной цене», — отмечает топ-менеджер. Другой вариант — заключать контракт с производителем субстанций, но разрешить ему на контрактной основе размещать где-то заказы на выпуск готовых лекарственных препаратов. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»