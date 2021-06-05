Оторвались за 2020 год. Петербург на ПМЭФ-2021 заключил соглашений более чем на 600 млрд рублей

Как сообщили в пресс-службе Смольного 5 июня, город заключил контрактов более чем на 283 млрд рублей и подписал соглашения о намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры на сумму более 320 млрд рублей. Уточняется, что речь идет о «реальных проектах», реализация которых начнется в 2021 году. Исполнить договоренности стороны должны в 2024–2025 годах.
Основным направлением инвестиций в денежном выражении стала транспортная инфраструктура, в нее запланировали вложить 96,5 млрд рублей. Также 57,92 млрд рублей собираются инвестировать в петербургскую промышленность, 50 млрд — в науку и образование, 35,5 млрд — в здравоохранение и фармацевтику. Соглашения подписаны с компаниями из России, США, Японии, Великобритании, Катара.
На ПМЭФ-2021 договорились построить очистные сооружения на заводе «Балтика». Компания «Макдоналдс» собирается открыть в Петербурге 50 новых ресторанов, а также социальный отель. В нем смогут останавливаться родители иногородних маленьких пациентов, которые лечатся в петербургских больницах.
Также среди запланированных проектов — строительство второй очереди аэропорта «Пулково» с инвестициями на сумму не менее 40 млрд рублей, финансирование Витебской развязки ЗСД за 39 млрд рублей и строительство новой инфекционной больницы имени Боткина за 30 млрд рублей. Кроме того, фармацевтические заводы «Биокад» и «Полисан» подписали с городом соглашение о наращивании производственных мощностей на общую сумму 5,8 млрд рублей.