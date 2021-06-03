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ЗСД, Пулково и новая Боткинская. На ПМЭФ подписан пакет инфраструктурных соглашений

Смольный подписал на ПМЭФ пакет инфраструктурных соглашений

В рамках второго дня ПМЭФ правительство Петербурга и инвесторы подписали ряд соглашений по нескольким ключевым инфраструктурным проектам.

Как сообщает 3 июня корреспондент «Фонтанки», подписано соглашение с ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Оно предполагает продолжение проекта второй очереди аэропорта «Пулково» со строительством дорожной сети. Инвестиции составят не менее 40 млрд рублей.

Второе соглашение — между ВТБ, Газпромбанком, ООО «МСС» и Евразийским банком развития, оно касается финансирования Витебской развязки ЗСД. Известно, что стоимость объекта составит 39 млрд рублей, первая свая уже забита. Договор же определяет основные условия привлечения частных инвестиционных средств в размере 10 млрд рублей. Столько же даст федеральный бюджет, остальное город.

Еще одна развязка ЗСД — Шкиперская — тоже стала предметом соглашения, которое подписали городское АО «ЗСД» и Евразийский банк развития. Речь идет о дополнительном соглашении к кредитному договору: банк увеличивает размер кредитной линии на 1,5 млрд рублей. Первый конкурс на строительство уже объявлен. «Фонтанка» рассказывала, что Смольный надеется привлечь к процессу инфраструктурные кредиты.

ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» (группа ВТБ) и Смольный подписали соглашение о развитии сферы здравоохранения Петербурга. В первую очередь, речь идет о строительстве и эксплуатации новой инфекционной больницы на 770 коек площадью 240 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — 30 млрд рублей, строиться она будет по принципу концессии. Ранее новый корпус Боткинской больницы предполагалось построить на Бухарестской улице, но работы были заморожены и не состоялись. Сообщалось, что теперь участок могут выделить в Шушарах или в Пушкине. Подписано также акционерное соглашение между Смольным и АО «Метрострой Северной столицы».

Документ регулирует вопросы управления совместным предприятием и условия, на которых оно будет проектировать и строить объекты метрополитена.

Сообщается, что до 2032 года предприятие должно построить не менее 8 станций и 20 км новых линий метро. Однако по-прежнему нет понимания, по какой процедуре оно получит кадры, технику и контракты старого «Метростроя», который находится в процедуре наблюдения. МСС в теории должен получить статус единственного поставщика, но пока не получил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

セルゲイ
частных инвестиционных средств в размере 10 млрд рублей. Столько же даст федеральный бюджет, остальное город
То есть город финансирует 50% и 25% федералы. А дорога в итоге платная для водителей и город еще компенсирует. Зажрались
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