ЗСД, Пулково и новая Боткинская. На ПМЭФ подписан пакет инфраструктурных соглашений

Как сообщает 3 июня корреспондент «Фонтанки», подписано соглашение с ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Оно предполагает продолжение проекта второй очереди аэропорта «Пулково» со строительством дорожной сети. Инвестиции составят не менее 40 млрд рублей.

Второе соглашение — между ВТБ, Газпромбанком, ООО «МСС» и Евразийским банком развития, оно касается финансирования Витебской развязки ЗСД. Известно, что стоимость объекта составит 39 млрд рублей, первая свая уже забита. Договор же определяет основные условия привлечения частных инвестиционных средств в размере 10 млрд рублей. Столько же даст федеральный бюджет, остальное город.



Еще одна развязка ЗСД — Шкиперская — тоже стала предметом соглашения, которое подписали городское АО «ЗСД» и Евразийский банк развития. Речь идет о дополнительном соглашении к кредитному договору: банк увеличивает размер кредитной линии на 1,5 млрд рублей. Первый конкурс на строительство уже объявлен. «Фонтанка» рассказывала, что Смольный надеется привлечь к процессу инфраструктурные кредиты.

ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» (группа ВТБ) и Смольный подписали соглашение о развитии сферы здравоохранения Петербурга. В первую очередь, речь идет о строительстве и эксплуатации новой инфекционной больницы на 770 коек площадью 240 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — 30 млрд рублей, строиться она будет по принципу концессии. Ранее новый корпус Боткинской больницы предполагалось построить на Бухарестской улице, но работы были заморожены и не состоялись. Сообщалось, что теперь участок могут выделить в Шушарах или в Пушкине. Подписано также акционерное соглашение между Смольным и АО «Метрострой Северной столицы».

