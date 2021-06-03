автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Губернатор Александр Беглов в рамках ПМЭФ сообщил, что Смольный уже направил заявку на получение федеральных инфраструктурных кредитов для транспортных проектов. По данным «Фонтанки», письмо за подписью губернатора Петербурга Александра Беглова ушло накануне. Сам текст сжатый — направляем, мол, нашу заявку на инфраструктурные кредиты. А вот приложение — самое интересное. Смольный собирается дешево одалживаться, почитай, на все важные проекты — от метро «Кудрово» и Шкиперской развязки до Широтной магистрали. Некоторые — строить только в долг.



Как сообщает источник «Фонтанки» в транспортном блоке, первая часть заявки относится к строительству метро. Вице-губернатор Максим Соколов не скрывал, что федеральные деньги могут ускорить ввод 4 новых станций: двух зеленых — «Богатырской» и «Каменки», одной фиолетовой — «Шуваловского проспекта» и одной оранжевой — «Кудрово», подробнее об этом здесь.

Чиновник не уточнял, идет ли речь о прямом софинансировании или об инфраструктурных кредитах. Напомним, эту меру поддержки анонсировал президент Владимир Путин: ставка не должна превысить 3 % годовых, срок погашения составит 15 лет. Позже губернатор подтвердил, что город намерен обратиться к этому инструменту.

В итоге в кредитной заявке Смольного две станции. Первая — опять же «Кудрово» с депо «Правобережное», главный метростроительный долгострой города. Чиновники намерены получить положительное заключение на 4-километровый участок и станцию с двумя вестибюлями уже в конце 2022 года, строиться — до 2027-го. Общая стоимость объекта оценивается в 73,43 млрд рублей. И, собственно, практически всю эту сумму, за исключением 160 млн, Смольный намерен одолжить у центра, сумма процентов может за весь срок кредитования превысить 19 млрд рублей.



Вторая станция — это уже строящийся участок коричневой линии «Путиловская» — «Юго-Западная», съехавший в 2024 год. Когда-то контракт заключали на 38 млрд, сейчас актуальная стоимость оценивается уже в 50 млрд рублей. Впрочем, в «инфраструктурно-кредитном» портфеле Смольного эта часть — копейки: подавляющую часть бюджет города всё же берет на себя, в долг просит лишь 2 млрд.

Вице-губернатор Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ пояснил, что возможность привлечения кредитов на строительство метро будет зависеть от того, удовлетворят ли заявку на прямое федеральное софинансирование.



Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Следующая часть связана с ЗСД — один объект прямо, второй пока опосредованно. Максим Соколов перед форумом сообщил, что город запросил кредиты на Широтную магистраль скоростного движения; не на первый ее этап, который по совместительству является Витебской развязкой ЗСД, стоит 39 млрд рублей и уже строится силами трех бюджетов, а на 2–4 этапы, которые уведут магистраль к кольцевой до 2025 года. Там тоже уже что-то вышло из экспертизы, что-то в процессе, формально концессионера по ним еще только предстоит выбрать. 180 млрд рублей Смольный готов делить так: 90 млрд — напрямую от федералов, 45 млрд — инфраструктурные кредиты и столько же — внебюджетные, то есть в данном случае инвестиционные средства. Возвращать кредит будут не только за счет бюджета, но и за счет автомобилистов, благо трасса будет платной. Всего набежит 11,7 млрд в виде процентов.



А вот следующий этап — это уж совсем Западный скоростной диаметр, речь о Шкиперской развязке, первый конкурс на которую смольнинское АО «ЗСД» уже объявило. По расчетам чиновников, число жителей намыва на Васильевском острове к 2025 году скаканет более чем вдвое по сравнению с сегодняшними показателями, надо будет вывозить их и грузовой поток от Морского фасада.

Прогнозируемая интенсивность движения — 55 тысяч машин в сутки, выручка за проезд — 640 млн рублей в год. На то, чтобы построить развязку, до 2024 года нужно почти 10 млрд рублей, и 7,3 млрд город хочет взять в долг. Остальное, кстати, тоже заём — АО «ЗСД».

Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Следующий слот — дорожное строительство как оно есть. Для начала это магистраль М-32 — от трассы М-49 до Приморского шосcе и с путепроводом через железную дорогу. Она регулярно попадала в заявки Смольного на федеральное софинансирование, но утвержденного проекта всё еще нет, отмашки от экспертизы ждут в конце 2022 года. Цель — связать Выборгский и Приморский районы, а также обеспечить Лахта Центр и жилой район «Юнтолово». Это не Шкиперская развязка, но 35 тысяч машин в день там ждут. 10,1 млрд на всё про всё — и Петербург готов их брать в кредит (процентов набежит 2,6 млрд).



Реконструкция Зеленогорского шоссе с расширением на участке между Зеленогорском и Солнечным — тоже давняя история. На новом витке сюжета она запланирована на 2022–2024 годы, всего два пусковых этапа. Общая стоимость — 6 млрд, и все можно брать у федералов в долг с набегающими процентами примерно в полтора миллиарда.

Несколько особняком стоит транспортное обеспечение Кронштадта. «Фонтанка» подробно писала о том, какая инфраструктура потребна будущему «Острову фортов» и в целом развивающемуся Котлину — как и о том, что город не готов брать на себя всё. Сейчас речь идет о том, что 5 пунктов — включая реконструкцию Цитадельской дороги и Кронштадтского шоссе, а также строительство Цитадельского шоссе и пешеходной набережной, — потянут на 3,5 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей — внутриквартальная улично-дорожная сеть. Итого 4,9 млрд, кредит запрашивается аналогичный.



Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Далее — снова подземка, но несколько другая. «Фонтанка» писала о проекте финансирования петербургского метро из ФНБ. Финансовый и транспортный блоки спорили, какой объем закупки вагонов необходим и каким образом увязывать его с реконструкцией всей инфраструктуры. Подробнее о том, что предложено приобретать и для чего, — здесь. Инфраструктурные кредиты — отдельный инструмент, и, похоже, Смольный вынес реконструкцию сюда. В первую очередь — строительство за 6,5 млрд рублей единого диспетчерского центра метро на станции «Фрунзенская» плюс замена эскалаторов. Проектная документация может появиться к концу года, сроки строительства — до 2026 года включительно. Хорошо бы целиком — в долг.



Вот только эскалаторы метрополитен собрался менять не только на «Фрунзенской». Проект для «Чернышевской» готов, на очереди — «Площадь Ленина - 1» и Площадь Восстания - 2», «Электросила» и «Парк Победы». Иллюзий подземка не строит, уложиться по 13 эскалаторам намерена лишь к 2031 году. На все требуемые 28,4 млрд рублей город хочет взять кредит, общая сумма процентов может составить 7 с половиной миллиардов.

Еще почти 20 млрд рублей — это реконструкция оборудования, поступательный процесс: каждый год до 2031-го — по 2 устройства передачи энергии, по 3 тяговых подстанции и вентиляционных шахты, по одному спецсооружению. «Фонтанка» рассказывала об изношенности оборудования: по одной из версий, недавнее задымление на «Маяковской» было вызвано всего лишь одновременным стартом двух составов с асинхронным приводом, что для фидера оказалось перебором. Большую часть работ по наведению лоска метро может взять на себя, кредит просят на 3,7 млрд.



Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Последнее — масштабная программа «Горэлектротранса» до 2028 года на 123 млрд рублей, о которой можно прочитать здесь. Глава предприятия Денис Минкин отказывался гадать насчет федеральных денег, но теперь Смольный готов брать у Москвы в долг — в той части, которая не связана с приобретением подвижного состава.



Заявка делится на трамвайную и троллейбусную части. Первая включает капремонт 187 км путей, реконструкцию пяти парков, модернизацию 43 тяговых подстанций, реконструкцию контактно-кабельной сети в 620 км. Всего требуется 27,8 млрд рублей и больше половины — 16,5 млрд — могут прийти в виде инфраструктурного кредита.



Вторая — троллейбусная. Петербург не собирается прощаться с рогатыми по примеру Москвы, но это по умолчанию менее капиталоемкая история, чем трамвай. В общем-то, здесь тоже пять парков, тоже реконструкция сети (360 км) и 43 подстанций. Из 9,1 млрд рублей Смольный просит в долг 4,8 млрд.

Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Фото: презентация правительства Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Итого почти 210 млрд рублей запрашивает Петербург в виде кредитов на свои транспортные проекты, которые целиком оценивает в 425 млрд. 54,2 млрд — совокупный объем процентов, которые придется выплатить. Разумеется, это максимальный объем, сложно представить, что его удовлетворят полностью. Максим Соколов и сам говорил, что речь идет о так называемом конкурентном финансировании, где спорят не только регионы, но даже проекты внутри одного города.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

