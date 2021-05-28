Смольный запрашивает инфраструктурные кредиты на строительство Широтной магистрали

Как рассказал 28 мая вице-губернатор Максим Соколов, правительство города работает над структурированием проекта, «в том числе с использованием новых финансовых инструментов, возможность которых была заявлена президентом в рамках послания Федеральному собранию, инфраструктурных кредитов». «Языком проектного финансирования — это конкурентное финансирование, и мы уже подали заявки в федеральный центр на получение такого финансирования под проект ШМСД, — сообщил чиновник. — Это позволило нам сделать хороший шаг вперед, опережая, в хорошем смысле слова, конкурентов. Тем более что мы не снижали темпов проектирования по всей магистрали и у нас очень хороший гандикап».

О возможности для регионов взять инфраструктурные кредиты 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию: «Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 % годовых и сроком погашения 15 лет. <...> Чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов».



Широтная магистраль уже строится — ее первый этап по совместительству является Витебской развязкой ЗСД, так что работы конкретно по ней идут в рамках допсоглашения с концессионером трассы. Первый этап стоимостью 39 млрд оплачивается инвестором, городским и федеральным бюджетами. Инфраструктурные кредиты, как следует из слов Соколова, рассчитывают привлечь на следующие этапы ШМСД. Общая стоимость ее строительства ранее оценивалась примерно в 200 млрд рублей, ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.