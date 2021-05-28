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Смольный запрашивает инфраструктурные кредиты на строительство Широтной магистрали

Правительство Петербурга надеется привлечь инфраструктурные кредиты к строительству ШМСД

Смольный подал заявку в федеральный центр на инфраструктурные кредиты для строительства Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге. Утверждает, что конкуренты позади.

Как рассказал 28 мая вице-губернатор Максим Соколов, правительство города работает над структурированием проекта, «в том числе с использованием новых финансовых инструментов, возможность которых была заявлена президентом в рамках послания Федеральному собранию, инфраструктурных кредитов». «Языком проектного финансирования — это конкурентное финансирование, и мы уже подали заявки в федеральный центр на получение такого финансирования под проект ШМСД, — сообщил чиновник. — Это позволило нам сделать хороший шаг вперед, опережая, в хорошем смысле слова, конкурентов. Тем более что мы не снижали темпов проектирования по всей магистрали и у нас очень хороший гандикап».

О возможности для регионов взять инфраструктурные кредиты 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию: «Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 % годовых и сроком погашения 15 лет. <...> Чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов».

Широтная магистраль уже строится — ее первый этап по совместительству является Витебской развязкой ЗСД, так что работы конкретно по ней идут в рамках допсоглашения с концессионером трассы. Первый этап стоимостью 39 млрд оплачивается инвестором, городским и федеральным бюджетами. Инфраструктурные кредиты, как следует из слов Соколова, рассчитывают привлечь на следующие этапы ШМСД. Общая стоимость ее строительства ранее оценивалась примерно в 200 млрд рублей, ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Широтная магистраль скоростного движения начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы и дальше должна проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечь Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и дойти до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Стоимость петербургского участка ранее оценивалась в 170,7 млрд, областного — в 12 млрд рублей.

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