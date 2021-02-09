Москва дала месяц на доработку транспортного плана Петербурга и области. В нем 400 пунктов, в том числе ШМСД и отложенное метро

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал указание в течение месяца откорректировать комплексный план развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации до 2024 года. В него входят основные мероприятия по трем направлениям.

Как сообщает сайт правительства РФ 9 февраля, проект, который в итоге был принят за основу и отправлен на доработку, рассматривали на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где участвовали и главы регионов.



«Ключевой вопрос — это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами, — цитирует Хуснуллина сайт правительства. — Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10–15%». Напомним, комплексная информационная система управления общественным транспортом в Петербурге так и не была запущена, а ее разработчик до сих пор судится со Смольным. В представленный документ вошли 415 мероприятий. В дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фонтанке» уточнили, что была сформирована система из 52 целевых показателей, а 4 сотни пунктов ранжировали по трем основным подпрограммам: автомобильные дороги и улично-дорожная сеть, метрополитен и железнодорожный транспорт.

Из того, что точно вошло в план, можно назвать строительство Широтной магистрали скоростного движения с ее подключением к ЗСД; Южную широтную магистраль, продолжение подключения Лахта Центра, 2-й этап реконструкции Петрозаводского шоссе, развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайским проспектом, реконструкцию Лиговского путепровода. Напомним, в этих проектах участвует не только региональный, но и федеральный бюджет.

