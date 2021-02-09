Москва дала месяц на доработку транспортного плана Петербурга и области. В нем 400 пунктов, в том числе ШМСД и отложенное метро

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал указание в течение месяца откорректировать комплексный план развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации до 2024 года. В него входят основные мероприятия по трем направлениям.
Как сообщает сайт правительства РФ 9 февраля, проект, который в итоге был принят за основу и отправлен на доработку, рассматривали на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где участвовали и главы регионов.
«Ключевой вопрос — это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами, — цитирует Хуснуллина сайт правительства. — Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10–15%». Напомним, комплексная информационная система управления общественным транспортом в Петербурге так и не была запущена, а ее разработчик до сих пор судится со Смольным.
В представленный документ вошли 415 мероприятий. В дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фонтанке» уточнили, что была сформирована система из 52 целевых показателей, а 4 сотни пунктов ранжировали по трем основным подпрограммам: автомобильные дороги и улично-дорожная сеть, метрополитен и железнодорожный транспорт.
Из того, что точно вошло в план, можно назвать строительство Широтной магистрали скоростного движения с ее подключением к ЗСД; Южную широтную магистраль, продолжение подключения Лахта Центра, 2-й этап реконструкции Петрозаводского шоссе, развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайским проспектом, реконструкцию Лиговского путепровода. Напомним, в этих проектах участвует не только региональный, но и федеральный бюджет.
Кроме того, в списке: продолжение Пискаревского проспекта, 2-й этап Зеленогорского шоссе, строительство Шуваловского пр. от Камышовой ул. до Планерной ул., реконструкция пр. Энгельса на участке от ул. Михаила Дудина до КАД. Предполагается строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе с развязкой через ж/д пути Сестрорецкого направления и реконструкция дороги Санкт-Петербург — Колтуши на участке КАД — Колтуши.
В плане учтены и проекты РЖД, такие как однопутная электрифицированная линия Сертолово — Левашово. Ранее «Фонтанка» рассказывала о концепции развития железнодорожного транспорта в агломерации и проекте Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.
Разумеется, включены в проект документа новые станции петербургского метрополитена, не забыто и «Кудрово». Накануне стало известно, что сроки сдачи уже строящихся участков подземки в очередной раз сдвинулись: теперь новые станции оранжевой и коричневой линий предполагается доделать в 2024 году, так что в календаре комплексного плана они все-таки удержались.