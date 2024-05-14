Беглов: к 2030 году средняя зарплата в городе составит 180 тысяч

К 2030 году средняя зарплата в городе составит 180 тысяч рублей, а бюджет заработает 2 трлн. Об этом 14 мая сообщил губернатор в ходе отчета на заседании ЗакСа, которое проходит в БКЗ «Октябрьский».
Ранее в ходе отчета губернатор отчитался об успехах за последние пять лет. В частности, достижение уровня доходов бюджета в 2023 году свыше триллиона рублей, а также роста средней зарплаты до 95,1 тысячи рублей.
В планах на 2024 год - сохранение бюджета на уровне триллиона рублей, повышение средней зарплаты до 100 тысяч рублей и ввод в эксплуатацию 189 социальных объектов.
В 2024 году отчёт губернатора перед Заксобраинем впервые проходит в выездном формате на площадке БКЗ «Октябрьский».