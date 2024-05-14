Государственная дума утвердила новых министров: полный список

После проведенных консультаций Государственная дума России 14 мая утвердила новый кабинет министров:
- Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ (ранее — губернатор Калининградской области);
- Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ (ранее — губернатор Хабаровского края);
- Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ;
- Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты РФ;
- Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства РФ (ранее — первый замминистра сельского хозяйства);
- Ольгу Любимову на должность главы Минкультуры РФ;
- Михаила Мурашко на должность министра здравоохранения РФ;
- Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ;
- Антона Силуанова на должность министра финансов РФ;
- Романа Старовойта на должность министра транспорта России (ранее — губернатор Курской области);
- Ирека Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
- Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования России;
- Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ (ранее — губернатор Кемеровской области);
- Алексея Чекункова на должность главы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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