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    Государственная дума утвердила новых министров: полный список

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    2 комментария

    После проведенных консультаций Государственная дума России 14 мая утвердила новый кабинет министров:

    • Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ (ранее — губернатор Калининградской области);
    • Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ (ранее — губернатор Хабаровского края);
    • Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ;
    • Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты РФ;
    • Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства РФ (ранее — первый замминистра сельского хозяйства);
    • Ольгу Любимову на должность главы Минкультуры РФ;
    • Михаила Мурашко на должность министра здравоохранения РФ;
    • Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ;
    • Антона Силуанова на должность министра финансов РФ;
    • Романа Старовойта на должность министра транспорта России (ранее — губернатор Курской области);
    • Ирека Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
    • Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования России;
    • Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ (ранее — губернатор Кемеровской области);
    • Алексея Чекункова на должность главы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
    • Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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