Виктор Золотов назвал количество танков, переданных Росгвардии

Росгвардия получила на вооружение 36 танков и артиллерию, поставки вооружений федеральной службе войск национальной гвардии РФ продолжаются. Об этом 14 мая рассказал Виктор Золотов, выступая в Совете Федерации.



Ранее Владимир Путин предложил переназначить Золотова директором Росгвардии, и 14 мая в Совете Федерации проходит последний день консультаций по кандидатам министров силовых ведомств и специальных служб.

Выступая перед сенаторами, Золотов также сообщил, что нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне спецоперации сейчас нет.