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    Виктор Золотов назвал количество танков, переданных Росгвардии

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    Росгвардия получила на вооружение 36 танков и артиллерию, поставки вооружений федеральной службе войск национальной гвардии РФ продолжаются. Об этом 14 мая рассказал Виктор Золотов, выступая в Совете Федерации.

    Ранее Владимир Путин предложил переназначить Золотова директором Росгвардии, и 14 мая в Совете Федерации проходит последний день консультаций по кандидатам министров силовых ведомств и специальных служб.

    Выступая перед сенаторами, Золотов также сообщил, что нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне спецоперации сейчас нет.

    «Более того, я хочу похвалить своего заместителя, который работал в Министерстве обороны РФ, он целый год там. Во время его работы, непосредственно хочу сказать, там не было вопросов по вооружению, боеприпасам, по питанию, обмундированию. Он все эти вопросы решил», — сказал он и добавил, что Росгвардия введет новые правила оборота оружия на новых территориях после 2026 года.

    Законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику был принят Госдумой в первом чтении 19 июля 2023 года.

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    Виктор ЗолотовРосгвардия
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