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    Принят закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

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    Законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику принят 19 июля Госдумой в первом чтении. Изменения предлагается внести в действующий закон «О войсках национальной гвардии России». Такая необходимость возникла после попытки военного мятежа в конце июня.

    Согласно законопроекту, сотрудники нацгвардии смогут применять физическую силу, спецсредства, вооружение и военную технику. Как отмечают авторы законопроекта Андрей Картаполов (комитет по обороне), Василий Пискарев (комитет по безопасности) и Александр Хинштейн (комитет по информполитике), росгвардейцы смогут работать с вооружением и спецсредствами при освобождения заложников, для защиты граждан, представителей власти и военнослужащих.

    Также спецтехнику разрешат применять при подавлении массовых беспорядков. Еще один из возможных сценариев применения техники — подавление деятельности незаконных вооруженных формирований.

    Закон дает полномочия бойцам Росгвардии подавлять сопротивление вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования с помощью вооружения, а также пресекать движения беспилотных воздушных судов.

    В законе «О войсках национальной гвардии России» предлагается заменить термин «оружие» на «вооружение», который означает совокупность оружия и технических средств его применения. «Боевую технику» из текста закона заменят на «военную технику», под которой понимаются технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

    После попытки военного мятежа со стороны Евгения Пригожина и его частной военной компании «Вагнер» оказалось, что силы Росгвардии не сопоставимы с незаконными военными формированиями. По словам генерала Виктора Золотова, у Росгвардии на момент мятежа не было собственных танков, но в скором времени они должны появиться. Вопрос обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал тогда Золотов.

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