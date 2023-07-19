Принят закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику принят 19 июля Госдумой в первом чтении. Изменения предлагается внести в действующий закон «О войсках национальной гвардии России». Такая необходимость возникла после попытки военного мятежа в конце июня.



Согласно законопроекту, сотрудники нацгвардии смогут применять физическую силу, спецсредства, вооружение и военную технику. Как отмечают авторы законопроекта Андрей Картаполов (комитет по обороне), Василий Пискарев (комитет по безопасности) и Александр Хинштейн (комитет по информполитике), росгвардейцы смогут работать с вооружением и спецсредствами при освобождения заложников, для защиты граждан, представителей власти и военнослужащих.