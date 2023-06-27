Глава Росгвардии: Москву бы мы не отдали, над мятежом работал Запад. Главное из заявлений Золотова

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с представителями силовых ведомств глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство не сомневалось в собственной победе над мятежными войсками Евгения Пригожина. Об этом он заявил 27 июня, передает РИА Новости.
Он не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. По его словам, «мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина».
«Все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг <...> Я не исключаю, что там были работники спецслужб западных», — заявил Виктор Золотов (цитата по РИА Новости).
До начала мятежа «из стана Пригожина» поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня, пояснил глава силового ведомства.
Скорость продвижения мятежников Золотов объяснил тем, что военные силы были сконцентрированы в столице.
«Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», — заявил Виктор Золотов (цитата по ТАСС).
По его словам, любые провокации в столице, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.
После субботнего мятежа у Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки.
Днем 27 июня президент России Владимир Путин выступил на Соборной площади Кремля перед сотрудниками силовых ведомств.
Видеоверсию событий мятежной субботы смотрите здесь.