Глава Росгвардии: Москву бы мы не отдали, над мятежом работал Запад. Главное из заявлений Золотова

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с представителями силовых ведомств глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство не сомневалось в собственной победе над мятежными войсками Евгения Пригожина. Об этом он заявил 27 июня, передает РИА Новости.



Он не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. По его словам, «мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина».



«Все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг <...> Я не исключаю, что там были работники спецслужб западных», — заявил Виктор Золотов (цитата по РИА Новости).

