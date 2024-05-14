В Удельном парке заметили того, кто ходит по поверхности воды изнутри

Возможно, вы не видели это существо ни разу в жизни, хотя они появились задолго до человека, обитают по всей планете, кроме Антарктиды, их 50 тысяч видов, и для изучения их есть отдельная наука — трихоптерология. Это ручейники.

Ручейника с домиком заметил в канаве в Удельном парке фотограф-натуралист Антон Кубышкин, постоянный герой новостей «Фонтанки». О своём знакомстве он рассказывает 14 мая в сообществе «Грибы и Грибники СПб». «Издалека это выглядело, как будто в соломинку прямо под водой кто-то пускает пузыри. Я никак не мог понять, что же это такое, и почему у столь маленького существа никак не заканчивается запас воздуха, — пишет фотограф. — Когда это существо подплыло-подошло поближе, через зум смартфона я смог разглядеть обитателя. Это оказался ручейник! Метод перемещения у него, надо сказать, очень своеобразный, этакий антипод водомерки. Если водомерка меряет воду, то ручейник меряет воздух? Потому что ходит он по обратной стороне поверхности воды. Я был потрясен этим наблюдением воочию. А домик-то какой у него странный. Весь облеплен "бревнами" из травинок и стеблей растений».

