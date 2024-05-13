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    Слабонервным не смотреть. Петербуржец у себя дома вырастил на листьях гриб и обнаружил там жителя

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    Необычный эксперимент провёл петербургский фотограф-натуралист Антон Кубышкин. Он решил у себя дома вырастить грибы на прошлогодних листьях. О результатах он рассказал 12 мая в группе «Грибы и Грибники СПб» и показал, что у него получилось.

    «Набрал в Удельном парке субстрат — это прошлогодние листья. Положил их во влажную камеру. На листиках выросли крохотные грибы. Возможно, это аскомицет из порядка Helotiales. Самый большой гриб в диаметре 1 мм», — рассказывает фотограф.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Во время фотографирования грибов он заметил на шляпке живого червя. Скорее всего, это нематода. По подсчётам Антона Кубышкина, толщина её тела около 18 мкм. «Для меня был шок обнаружить наночервя прозрачного, у которого все внутренности видны», — делится фотограф.

    Нематоды встречаются по всей Земле, их численность в почве может достигать нескольких миллионов особей на 1 квадратный метр.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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