Слабонервным не смотреть. Петербуржец у себя дома вырастил на листьях гриб и обнаружил там жителя

Необычный эксперимент провёл петербургский фотограф-натуралист Антон Кубышкин. Он решил у себя дома вырастить грибы на прошлогодних листьях. О результатах он рассказал 12 мая в группе «Грибы и Грибники СПб» и показал, что у него получилось.

«Набрал в Удельном парке субстрат — это прошлогодние листья. Положил их во влажную камеру. На листиках выросли крохотные грибы. Возможно, это аскомицет из порядка Helotiales. Самый большой гриб в диаметре 1 мм», — рассказывает фотограф.

Во время фотографирования грибов он заметил на шляпке живого червя. Скорее всего, это нематода. По подсчётам Антона Кубышкина, толщина её тела около 18 мкм. «Для меня был шок обнаружить наночервя прозрачного, у которого все внутренности видны», — делится фотограф.



Нематоды встречаются по всей Земле, их численность в почве может достигать нескольких миллионов особей на 1 квадратный метр.

