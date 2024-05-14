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    С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!

    2028
    4 комментария
    Фото: Natali_Mis / iStock
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    Всего десять вопросов из разных сфер знаний могут быстро определить ваш уровень эрудиции. Попробуйте справиться с тестом от наших коллег из Parents.ru и Woman.ru без ошибок, но при этом самостоятельно!

    На каком языке говорят в Бразилии?

    В какой год пользователи интернета стремятся вернуться?

    К какому типу животных относятся пингвины?

    Как зовут автора картины «Звездная ночь»?

    А вот теперь по-настоящему сложный вопрос. Как зовут старого друга Алисы Селезневой, археолога с планеты Чумароза?

    Когда был открыт последний на Земле необитаемый остров?

    Вставьте пропущенные буквы в слово: В_н_грет

    Кому принадлежит Северный полюс?

    Сколько в мире монархий?

    Чему равно отношение пути к времени?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!

    Зато вы узнали много нового!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!

    Вы неплохо справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!

    Браво! Вы настоящий эрудит!

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    Фото: Natali_Mis / iStock

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