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Всего десять вопросов из разных сфер знаний могут быстро определить ваш уровень эрудиции. Попробуйте справиться с тестом от наших коллег из Parents.ru и Woman.ru без ошибок, но при этом самостоятельно!
На каком языке говорят в Бразилии?
В какой год пользователи интернета стремятся вернуться?
К какому типу животных относятся пингвины?
Как зовут автора картины «Звездная ночь»?
А вот теперь по-настоящему сложный вопрос. Как зовут старого друга Алисы Селезневой, археолога с планеты Чумароза?
Когда был открыт последний на Земле необитаемый остров?
Вставьте пропущенные буквы в слово: В_н_грет
Кому принадлежит Северный полюс?
Сколько в мире монархий?
Чему равно отношение пути к времени?
С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!
Зато вы узнали много нового!
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С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!
Вы неплохо справились!
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С этим тестом на общую эрудицию справятся только люди с широким кругозором. Проверьте себя!
Браво! Вы настоящий эрудит!