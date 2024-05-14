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    Ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге к 2030 году должна вырасти на 3 года

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    К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге должна составлять 80 лет. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на отчетном для себя заседании Законодательного собрания, которое 14 мая проходит в БКЗ «Октябрьский».

    Говоря о нынешнем показателе, Беглов сообщил, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге составляет 76,7 года (в среднем по России — 73,4). В 2019-м она была на уровне 76,3 года.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Бегловым подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге выше, чем по России.

    После этой встречи Беглов сообщил, что собирается баллотироваться на новый губернаторский срок.

    14 мая глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе выступления в Госдуме заявил, что Россия вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни. В 2023 году она достигла самой высокой цифры за весь предыдущий период — 73,4». К 2030 году поручено достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.

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