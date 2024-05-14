Ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге к 2030 году должна вырасти на 3 года

К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге должна составлять
Говоря о нынешнем показателе, Беглов сообщил, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге составляет
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Бегловым подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге выше, чем по России.
После этой встречи Беглов сообщил, что собирается баллотироваться на новый губернаторский срок.
14 мая глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе выступления в Госдуме заявил, что Россия вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни. В 2023 году она достигла самой высокой цифры за весь предыдущий период — 73,4». К 2030 году поручено достичь ожидаемой продолжительности жизни в