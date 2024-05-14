Ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге к 2030 году должна вырасти на 3 года

К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге должна составлять 80 лет . Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на отчетном для себя заседании Законодательного собрания, которое 14 мая проходит в БКЗ «Октябрьский».



Говоря о нынешнем показателе, Беглов сообщил, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге составляет 76,7 года (в среднем по России — 73,4). В 2019-м она была на уровне 76,3 года .

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Бегловым подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге выше, чем по России.