Путин на встрече с Бегловым похвалил продолжительность жизни в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым в пятницу, 26 апреля. В ходе разговора глава государства похвалил продолжительность жизни в городе, а также школы и промышленное производство. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия-24».



По словам президента, продолжительность жизни в Петербурге выше, чем в целом по стране: по всей России среднее значение — 73,4 года, а в Петербурге — 76,6.



«Это благодаря национальным проектам. Они дали соответствующий результат не только для Петербурга, но и для всей страны», — ответил Беглов.

