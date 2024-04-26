Путин на встрече с Бегловым похвалил продолжительность жизни в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым в пятницу, 26 апреля. В ходе разговора глава государства похвалил продолжительность жизни в городе, а также школы и промышленное производство. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия-24».
По словам президента, продолжительность жизни в Петербурге выше, чем в целом по стране: по всей России среднее значение — 73,4 года, а в Петербурге — 76,6.
«Это благодаря национальным проектам. Они дали соответствующий результат не только для Петербурга, но и для всей страны», — ответил Беглов.
Также Путин отметил, что сокращается количество школ, где дети учатся во вторую смену. Губернатор пообещал, что скоро не будет и дефицита с образовательными учреждениями.
«Я помню, у нас был большой дефицит — 100 школ, 10 детсадов. Просто денег не было, и вы тогда выделили из резервного фонда большие деньги, и мы выкупили детские сады и школы. Это дало начало тому, что мы на сегодняшний день накопленный дефицит практически уже ликвидируем в этом году, даже с перевесом», — добавил Беглов.
Президент также похвалил петербургские темпы промышленного производства — по данным главы государства, они втрое превышают темпы по стране. За это губернатор снова поблагодарил президента.
Также на встрече Беглов подтвердил, что идет на выборы губернатора осенью 2024 года. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».