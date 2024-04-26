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    «Обратились ветераны». Беглов подтвердил, что идет на выборы губернатора

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    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что пойдет на выборы главы города осенью 2024 года. Об этом он сказал журналистам 26 апреля. Кадры показали по «России-24» после трансляции видео встречи градоначальника с президентом РФ.

    По его словам, с вопросом об участии в выборах к Беглову ранее обратились ветераны, блокадники и общественники. Он пообещал посоветоваться с президентом Владимиром Путиным. Случай подвернулся как раз сегодня, когда глава государства приехал в Петербург на Совет законодателей.

    «Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, - это выбор жителей". Он пожелал мне успеха и сказал как можно больше работать с жителями. Поэтому сегодня я уже принял решение идти на выборы губернатора Петербурга», — сказал Беглов.

    О том, что Беглов начал готовиться к перевыборам, «Фонтанка» писала еще 16 апреля. По нашим данным, предвыборные штабы уже начали формировать. При этом уверенности, что именно он пойдет на выборы, тогда не было. Собеседник из «Единой России» рассказал о поиске тех, кто должен попросить губернатора пойти на новый срок. В прошлый раз с такой просьбой обращались представители Общественной палаты и ветеранские организации.

    В сентябре 2024 года в Петербурге запланированы губернаторские и муниципальные выборы. Они будут проходить в течение трёх дней — 6, 7-го и 8-го числа. Электронного голосования не будет.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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