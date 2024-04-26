«Обратились ветераны». Беглов подтвердил, что идет на выборы губернатора

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что пойдет на выборы главы города осенью 2024 года. Об этом он сказал журналистам 26 апреля. Кадры показали по «России-24» после трансляции видео встречи градоначальника с президентом РФ.

По его словам, с вопросом об участии в выборах к Беглову ранее обратились ветераны, блокадники и общественники. Он пообещал посоветоваться с президентом Владимиром Путиным. Случай подвернулся как раз сегодня, когда глава государства приехал в Петербург на Совет законодателей.

«Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, - это выбор жителей". Он пожелал мне успеха и сказал как можно больше работать с жителями. Поэтому сегодня я уже принял решение идти на выборы губернатора Петербурга», — сказал Беглов.

О том, что Беглов начал готовиться к перевыборам, «Фонтанка» писала еще 16 апреля. По нашим данным, предвыборные штабы уже начали формировать. При этом уверенности, что именно он пойдет на выборы, тогда не было. Собеседник из «Единой России» рассказал о поиске тех, кто должен попросить губернатора пойти на новый срок. В прошлый раз с такой просьбой обращались представители Общественной палаты и ветеранские организации.

В сентябре 2024 года в Петербурге запланированы губернаторские и муниципальные выборы. Они будут проходить в течение трёх дней — 6, 7-го и 8-го числа. Электронного голосования не будет.

