Что сказал Путин на Совете законодателей в Петербурге: главное

Президент России Владимир Путин 26 апреля выступил на традиционном Совете законодателей в Таврическом дворце Петербурга. Публикуем основные тезисы, которые глава государства обозначил в своем обращении к парламентариям.

В начале выступления Путин подчеркнул, что ветераны СВО в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования и в других областях. И в качестве принципиально важного момента обозначил законодательную поддержку этой категории граждан, которая является «особым, объединяющим всех вопросом».



«Приняты важнейшие законодательные акты, созданы дополнительные правовые и социальные гарантии. Прошу их и дальше совершенствовать, постоянно донастраивать с учётом конкретных жизненных ситуаций», — сказал Путин.

