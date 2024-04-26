Что сказал Путин на Совете законодателей в Петербурге: главное

Президент России Владимир Путин 26 апреля выступил на традиционном Совете законодателей в Таврическом дворце Петербурга. Публикуем основные тезисы, которые глава государства обозначил в своем обращении к парламентариям.
В начале выступления Путин подчеркнул, что ветераны СВО в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования и в других областях. И в качестве принципиально важного момента обозначил законодательную поддержку этой категории граждан, которая является «особым, объединяющим всех вопросом».
«Приняты важнейшие законодательные акты, созданы дополнительные правовые и социальные гарантии. Прошу их и дальше совершенствовать, постоянно донастраивать с учётом конкретных жизненных ситуаций», — сказал Путин.
Также глава государства определил как очень важную работу по внедрению новой модели оплаты труда учителей, врачей и других бюджетников.
Президент назвал предстоящее формирование нового состава правительства РФ после мартовских президентских выборов важнейшим этапом и отметил роль парламента в этом.
«Впереди — важнейший этап формирования нового состава правительства России. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования», — заявил президент.
Обращаясь к участникам Совета законодателей, Путин подчеркнул важность межнационального согласия в России, назвав многообразие конкурентным преимуществом РФ. Он также отметил, что укреплять парламентскую и политическую систему России надо «на основе самобытного опыта страны».