Губернатор Петербурга начал готовиться к перевыборам

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Политтехнологов пригласили помочь предвыборному штабу Александра Беглова, который уже начинает работу. Хотя полной уверенности, что именно он пойдет на выборы, до сих пор нет.

В Петербурге начали формировать предвыборные штабы претендента на пост губернатора. Как рассказал «Фонтанке» один из политтехнологов, ещё после выборов президента специалистов его профиля попросили не строить планов на лето. Теперь появилась конкретика — начать работу попросили с середины апреля. Технологам предстоит работать в районах, составлять аналитику, просчитывать риски и искать позитивные поводы.



По сравнению с президентскими выборами на губернаторских будет работать больше специалистов, говорит источник. Кроме того, в мае из Москвы прибудут медиатехнологи, обычно работающие с администрацией президента, — прогнозирует ещё один собеседник, его тоже попросили приехать для работы на губернаторских выборах.



Никто из собеседников «Фонтанки» при этом не уверен до конца, что кандидата точно утвердили. Об этом же пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле: окончательного «политического решения» по судьбе петербургского губернатора пока нет. Собеседник «Фонтанки» добавляет, что встречи с президентом у Беглова не было — а именно это гарантирует, что кандидатура окончательно согласована. «У нас бывали случаи, когда политтехнологи работают вовсю, а кандидата внезапно меняют», — говорит один из специалистов по выборам.



При этом, добавляет собеседник из «Единой России», уже ищут тех, кто должен попросить губернатора пойти на новый срок. В прошлый раз с такой просьбой обращались представители Общественной палаты и ветеранские организации. В этот раз рассматривают более персонализированный подход — по аналогии с тем, как проходило выдвижение Владимира Путина (его попросил пойти на новый срок участник СВО — командир батальона Артем Жога).

Также для губернатора подыскивают соперников. Чтобы стать кандидатом, нужно получить подписи 10 процентов муниципальных депутатов. Несмотря на то, что в 2019 году на выборах в нескольких муниципалитетах избрались оппозиционеры, их количества всё равно не хватит для того, чтобы выставить альтернативного претендента.



По словам собеседников «Фонтанки», один из кандидатов, который с большой долей вероятности окажется в бюллетене, — вице-спикер Заксобрания, избранный от ЛДПР, Павел Иткин. Он бывший бизнесмен, а став депутатом, зарекомендовал себя как тихий и безэмоциональный политик. Как считают двое собеседников «Фонтанки» в КПРФ, кандидат от этой партии может и вовсе не попасть в бюллетень. Лидер коммунистов в Законодательном собрании Роман Кононенко слишком молод, чем будет привлекать жаждущую перемен молодежь, говорит один из спикеров. Он же добавляет, что КПРФ регулярно голосует против бюджета, который вносит губернатор. Вероятно, добавляет ещё один собеседник, вопрос будет решаться на уровне партийного руководства в Москве, и кандидата, если он будет, пришлют оттуда.



«Справедливая Россия», поддержавшая Евгения Пригожина, который открыто конфликтовал с Бегловым, тоже вряд ли получит кандидата в бюллетени. Понимая это, в партии рассматривают вариант выдвижения бывших соратников Пригожина, говорит собеседник «Фонтанки» в Законодательном собрании. В итоге, судя по всему, в бюллетене появятся кроме кандидата от ЛДПР ещё один или двое претендентов на губернаторскую должность. Их, скорее всего, выдвинут непарламентские партии, широкому кругу они будут неизвестны. Так же было на выборах Георгия Полтавченко в 2014 году — его соперниками были кандидат от «Зеленых» Тахир Бикбаев и кандидат от «Родины» Андрей Петров.



Можно отметить, что ежегодный отчет перед Законодательным собранием, который обычно проходит в конце апреля, в этом году запланировали на середину мая — к этому моменту, видимо, судьба кандидата в губернаторы будет уже окончательно определена.



В сентябре 2024 года в Петербурге запланированы губернаторские и муниципальные выборы. Они будут проходить в течение трёх дней — 6, 7-го и 8-го числа. Электронного голосования не будет.



В петербургском парламенте сейчас корректируют закон о выборах — во время его обсуждения депутаты от партии власти отказались снижать муниципальный фильтр, объясняя это тем, что людям будет легче выбирать из тех, кто пользуется действительной поддержкой депутатов и жителей.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»