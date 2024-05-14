Мурашко: «Россия вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни»

Государственная дума России 14 мая начала рассмотрение вопроса об утверждении Михаила Мурашко министром здравоохранения РФ, переназначить которого предложил глава правительства Михаил Мишустин.

В ходе заседания кандидат лично выступил перед парламентариями и рассказал об основных задачах, поставленных перед министерством здравоохранения президентом, и о ходе их выполнения.