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    Мурашко: «Россия вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни»

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    Государственная дума России 14 мая начала рассмотрение вопроса об утверждении Михаила Мурашко министром здравоохранения РФ, переназначить которого предложил глава правительства Михаил Мишустин.

    В ходе заседания кандидат лично выступил перед парламентариями и рассказал об основных задачах, поставленных перед министерством здравоохранения президентом, и о ходе их выполнения.

    В частности, и. о. главы Минздрава заявил, что Россия «вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни, и в 2023-м году она составила самую высокую цифру за весь предыдущий период — 73,4». К 2030 году поручено достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.

    Также, по словам Мурашко, отмечены «минимальные значения общей смертности и исторический минимум младенческой смертности» и «спроектирована система для снижения смертности», в основе которой будет «планомерное расширение охвата населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией», а «резервом для опережающего роста ожидаемой продолжительности здоровой жизни станет трудоспособный возраст» (цитата по «Интерфакс»).

    И. о. отметил важность «повышения мотивации граждан к прохождению диспансеризации и формирования у людей культуры заботы о собственном здоровье».

    Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Бегловым похвалил продолжительность жизни в Петербурге.

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    Михаил МурашкоУвеличение продолжительности жизниМинздравРоссия
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