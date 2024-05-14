Мурашко: «Россия вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни»

Государственная дума России 14 мая начала рассмотрение вопроса об утверждении Михаила Мурашко министром здравоохранения РФ, переназначить которого предложил глава правительства Михаил Мишустин.
В ходе заседания кандидат лично выступил перед парламентариями и рассказал об основных задачах, поставленных перед министерством здравоохранения президентом, и о ходе их выполнения.
В частности, и. о. главы Минздрава заявил, что Россия «вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни, и в
Также, по словам Мурашко, отмечены «минимальные значения общей смертности и исторический минимум младенческой смертности» и «спроектирована система для снижения смертности», в основе которой будет «планомерное расширение охвата населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией», а «резервом для опережающего роста ожидаемой продолжительности здоровой жизни станет трудоспособный возраст» (цитата по «Интерфакс»).
И. о. отметил важность «повышения мотивации граждан к прохождению диспансеризации и формирования у людей культуры заботы о собственном здоровье».
Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Бегловым похвалил продолжительность жизни в Петербурге.