«Как дела, Александр Дмитриевич?» Беглов идет на выборы с одобрения Путина

О том, что для полного спокойствия Беглову надо встретиться с президентом, «Фонтанке» в середине апреля рассказывали собеседники , задействованные в работе избирательного штаба: «У нас бывали случаи, когда политтехнологи работают вовсю, а кандидата внезапно меняют». В итоге встреча состоялась в Петербурге 26 апреля, в эфире ее показали вечером, после выступления Владимира Путина на Совете законодателей в Таврическом дворце. «Как дела, Александр Дмитриевич?» — так ее начал глава государства, и губернатор в следующие несколько минут как раз и рассказывал, как дела: «Владимир Владимирович, все в порядке. Каких-то тяжелых вопросов, достойных Вашего внимания, пока нет». Он пояснил, что те трудности, которые возникают, по его мнению, удается решить вместе с правительством России, Законодательным собранием Петербурга и местным самоуправлением.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил увеличение количества многодетных семей на 30% за 5 лет. Губернатор ответил, что этому помогают городские программы по поддержке: за 2–2,5 года должен быть закрыт вопрос с очередью на жилье многодетных семей — после этого квартиры будут выдавать год в год.



Президент подчеркнул стабильную численность населения и то, что продолжительность жизни в Петербурге — 76,6 года против 73,4 по стране (речь идет о показателе «ожидаемая продолжительность жизни». — Прим. ред.). Беглов отметил, что все это благодаря нацпроектам, а также обещал, что в ближайшее время дефицит учебных заведений окончательно исчезнет, как не останется и школ, работающих в две смены.



Говорили о промышленном производстве, которое в Петербурге растет втрое быстрее, чем в среднем по России. Губернатор отметил вклад судостроительной отрасли, на верфях города сейчас около 60 судов высокого класса. Кроме того, Беглов отчитался о выходе из кризиса автомобилестроения после ухода «наших западных партнеров» и о сохранении 12,5 тысяч рабочих мест на автозаводах.



Еще одной темой стали общественные пространства, которые открывают в Петербурге (особенно набережные), и заброшенные фонтаны во дворах, которые город восстанавливает.



После этого Беглов вышел к журналистам, еще раз рассказал о главных инфраструктурных проектах Петербурга (Широтная магистраль, ВСМ Москва–Петербург, трамвай до Славянки, трасса М-32, Горская) и ответил на повисший в воздухе вопрос: «Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: «Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, — это выбор жителей». Он пожелал мне успеха и сказал как можно больше работать с жителями. Поэтому сегодня я уже принял решение идти на выборы губернатора Петербурга».



Перед этим, по словам губернатора, с вопросом о выдвижении на выборы к нему обращались ветераны, блокадники и общественники. Он обещал посоветоваться с президентом.

