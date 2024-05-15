Водители, не болейте. Минздрав составил список опасных для автомобилистов лекарств, санкций за их прием не обещают

Минздрав составил список лекарств, которые не следует использовать водителям перед тем как садиться за руль. Если воспринимать его как руководство к действию, то автомобилистами должны быть исключительно здоровые люди. Их это не на шутку испугало. 14 мая Минздрав разъяснил, для чего он опубликован.

В список Минздрава вошли не только препараты, содержащие алкоголь или психотропы. В нем — омепразол, пантопрозол и фамотидин для людей с проблемами желудка, системные гормональные препараты преднизолон и дексаметазон, НПВС — диклофенак и ибупрофен. Всего 281 международное непатентованное наименование (МНН).

Список состоит из трех частей. В первой — безрецептурные препараты, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, при приеме которых запрещается управление транспортными средствами. Их 171. Перечень понятен, поскольку все уже знают, что даже гомеопатические капли на спирте не стоит принимать перед поездкой за рулем. Кроме лекарственных средств, содержащих спирт, в нем есть седативные, типа корвалола или валокордина, анальгетики с фенобарбиталом и так далее.

Во второй части — перечень лекарств, ухудшающих внимание: гипотензивные, противоэпилептические, антигистаминные препараты. Их 39. В третьей части 71 препарат, среди которых такие, что человек хотя бы раз в жизни вынужден использовать. Например, антибиотик доксициклин или НПВС кеторолак с нимесулидом, обезболивающее у стоматолога — лидокаин, метформин — распространенный препарат для диабетиков и так далее. В соцсетях началось бурное обсуждение списка после того, как его опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов и порекомендовал: «Ознакомьтесь, скачайте, положите в «бардачок», друзья и коллеги. Пригодится».

Минздрав поспешил накал страстей остудить. Список составлен для информирования водителей, чтобы они понимали, от какого лекарства можно ожидать неприятных и опасных реакций организма. «Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — цитирует ведомство агентство РИА Новости.