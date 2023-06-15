Не понос, так лишение прав. «Фонтанка» узнала какие лекарства будет нельзя за рулем

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стоит ли садиться за руль, если вас искусали комары, мошка или, не дай бог, осы и раздуло места укусов? Противоаллергические препараты принимать нельзя. Случилась утренняя диарея, а вам пора ехать на работу? Либо с таблеткой «Лоперамида» — на общественном транспорте, либо без нее, но с непредсказуемыми последствиями — за руль. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, которые предусматривают наказание для водителей за прием ненаркотических лекарств, которые вызывают так называемое лекарственное опьянение. То есть речь уже не о корвалоле, а о препаратах, которые многие принимают, даже не подозревая, что могут лишиться прав.



Почему Минздрав и МВД занялись составлением нового списка лекарств, запрещенных к приему водителям автотранспорта, «Фонтанка» узнала у специалистов Городской наркологической больницы.

Известно, что ухудшают внимание и реакцию человека препараты, относящиеся к этиловому спирту, наркотическим и психотропным веществам. Но есть лекарства, никакого отношения к этим веществам не имеющие, при этом их воздействие на организм может привести к печальным последствиям, когда человек занят делом, требующим большой концентрации внимания. Как поясняет Дмитрий Молоковский, доктор медицинских наук, клинический фармаколог Городской наркологической больницы, эти лекарства относятся к разным химическим, фармакологическим и фармакотерапевтическим группам (в зависимости от системы классификации). Среди них — анестетики и средства для наркоза, анальгетики, антипсихотики, бензодиазепины, барбитураты, антидепрессанты, противосудорожные (противоэпилептические) средства, противопаркинсонические средства, антигистаминные препараты, анксиолитики, альфа-адреномиметики с центральным альфа-адреноблокирующим действием.





Зачем читать инструкцию к препарату

Принимая решение о приеме того или иного препарата, водители должны в инструкции к нему читать не только строчку «влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами», где сказано что-то вроде «соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности» или «возможно появление сонливости и снижения реакции в связи с приемом препарата». Наш человек уверен, что рекомендация «применять с осторожностью» не синоним запрету, а формулировка «возможно появление» для русского «авось пронесет» и вовсе не работает. Специалисты говорят, что читать нужно разделы, в которых говорится о побочных эффектах и действующих веществах.



«Исходя из инструкций по применению нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов, все они обладают седативным эффектом разной степени выраженности, удлиняют время реакции, снижают внимание, а это фактор опасности при управлении автотранспортом и занятием другими потенциально опасными видами деятельности», — говорит Владислав Святенко, исполняющий обязанности заведующего отделением медицинского освидетельствования на состояние опьянения, врач психиатр-нарколог Городской наркологической больницы. У «Феназепама», «Амитриптилина», «Неулептила», например, есть седативный эффект или сонливость, тремор, беспокойство, даже обмороки и галлюцинации. Глупо думать, что побочки описаны не для тебя, а для кого-то другого.



Казалось бы — с советских времен при головной боли люди принимают «Седальгин» или «Пенталгин». Безобидная приставка в названии «Седальгин-НЕО» или «Пенталгин-Н» делает эти препараты запрещенными к употреблению при вождении, потому что к основным действующим веществам — в первом случае ибупрофену, во втором — парацетамолу с кофеином добавлен фенобарбитал. А в «Пенталгин-Н» — еще и давно запрещенный кодеин. Эти лекарства можно купить в аптеке без рецепта, но избавив вас от одной головной боли, добавят другую — по результатам анализов на наркотики и психотропы в наркологической лаборатории.





От астмы и сосудистых спазмов

Вообще, что касается фенобарбитала — самого известного ингредиента корвалола, то его можно обнаружить в самых неожиданных лекарствах («Андипал» и «Теодинал» — сосудистые препараты, «Теофедрин-Н» — для снятия бронхоспазма, «Беллатаминал» — «успокоительный»). А он, как известно, обладает седативным и снотворным эффектом, которые человеку за рулем ни к чему. Несмотря на то, что фенобарбитал входит в список веществ, оборот которых ограничен, препараты с ним вполне доступны в аптеках. И случайный прием лекарства («голова заболела, жена дала таблетку», «друг посоветовал») расценивается как рядовое нарушение.



«Что касается «Андипала» и «Теофедрина», то в состав этих «комплексных» лекарственных препаратов входит психотроп фенобарбитал и их применение при управлении транспортным средством на данный момент уже запрещено, — говорит клинический фармаколог Дмитрий Молоковский. — Кроме того эти лекарства нельзя назначать при хронических заболеваниях длительными курсами так как содержат гепатотоксичный парацетамол («Теофедрин-Н») и гематоксичный метамизол («Андипал»)». Но их по-прежнему назначают.

Точно также внимательно уже надо читать инструкции к противокашлевым средствам. Например, после того, как препараты с кодеином стали строго рецептурными, из части лекарств его исключили. Популярный препарат от кашля «Коделак» перестал быть кодеиносодержащим, а в аналогичный «Терпинкод» он по-прежнему включен.

«Любые лекарственные препараты должны назначаться лечащим врачом, а пациент должен сообщить ему, что работа связана с управлением автотранспортом или другими видами деятельности, требующими повышенного внимания, с целью подбора лекарственных средств с менее выраженным седативным эффектом. В случае невозможности подбора аналогов следует воздержаться от управления автотранспортом, так как человек может представлять опасность для себя и окружающих вследствие снижения внимания, замедленных психомоторных реакций, сонливости», — психиатр-нарколог Владислав Святенко.





Лекарства от диареи — принимать или …

В новый список могут войти препараты, часто назначаемые даже для длительного — курсового приема. Или принимаемые однократно — по ситуации. Например, в него будет включен «Лоперамид» («Имодиум», «Лопедиум», «Диара» и другие торговые наименования), который хоть раз в жизни принимал каждый, надежно защищаясь от неминуемой катастрофы, угрожающей случиться в самый неподходящий момент. Запивая его водой второпях, вряд ли кто-то задумывался о риске вождения — в нем не содержится никаких когда-либо запрещаемых веществ.

«В инструкции по применению к препарату «Лоперамид», в побочных действиях указаны «…сонливость или бессонница, головокружение…», а при передозировке данным препаратом «…угнетение центральной нервной системы (ступор, нарушение координации, сонливость, миоз, мышечная гипертония, угнетение дыхания) …». Учитывая, что любая диарея дает тремор, снижение внимания, усталость, замедление психомоторной реакции, с ней нежелательно управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания, — объясняет врач психиатр-нарколог Святенко. — Более того, при превышении дозировки препарата нежелательные эффекты болезненного состояния и побочные эффекты лекарственного препарата сочетаются».



Вы знали, что если для уверенности выпьете не одну, а пару-тройку таблеток, то будете чувствовать себя вдвое хуже, чем, если бы не принимали их вовсе? Жидкого стула и любого другого уже не будет, причем несколько дней, но если это ваше состояние заметит сотрудник ГИБДД, вас отправят на экспертизу.



«Хроники» могут положить права в тумбочку

Эффект сонливости дают практически все препараты против аллергии, даже нового поколения, часто их надо принимать курсами. Учитывая, что по статистике у нас 20% населения в разной степени страдают аллергией, сложно представить, что все они сменят работу или от вождения откажутся автолюбители. Психотерапевты курсами назначают противотревожные препараты, например, «Атаракс», а он тоже тормозит реакцию.

В ситуации, когда человеку требуется длительный прием препаратов, влияющих на концентрацию внимания, клинический фармаколог Молоковский допускает, что «Правительство РФ может исходить из того, что ряд хронических заболеваний сами по себе являются противопоказанием для допуска к управлению транспортным средством. Сейчас перечень этих противопоказаний регламентирован постановлением правительства РФ № 1604, он достаточно короткий, тем не менее, в него входят расстройства настроения и невротические расстройства, при которых и применяется упомянутый анксиолитик «Атаракс». Таким образом, если этот препарат назначен при установлении у пациента заболевания в хронической форме, то прокуратура обратится в суд с иском к водителю о прекращении права управления транспортным средством. Если перечень противопоказаний для допуска к управлению транспортным средством будет расширен и в него будут введены тяжелые хронические заболевания аллергического генеза, то пациенты, постоянно применяющие седативные противоаллергические средства («Супрастин», «Тавегил»), просто не будут иметь права находиться за рулем».





Допустимая концентрация неизвестна

«Следует обязать производителей в инструкции по применению лекарственных препаратов, которые войдут в список лекарств, ухудшающих реакцию и внимание человека, четко указывать: «применение препарата при управлении транспортным средством недопустимо в течение…» с указанием конкретного интервала (в часах или сутках) после последнего приема терапевтической дозы назначенного препарата», — считает Дмитрий Молоковский.



Значит, имеет значение концентрация опасного вещества в биологических жидкостях. Как на практике будут проверять водителей — принимал он запрещенные лекарства или нет и сколько их в организме?

У экспертов химико-токсикологических лабораторий есть технические возможности для выявления разных лекарственных препаратов в крови (моче).

«Для определения токсических веществ в биологическом материале (крови, моче) химико-токсикологическая лаборатория должна иметь современное высокочувствительное аналитическое оборудование. Большинство лабораторий химико-токсикологического и судебно-химического профиля Петербурга ими оснащены, в том числе газовыми хромато-масс-спектрометрами и высокоэффективными жидкостными хроматографами. Эти приборы позволяют анализировать в биологической пробе не только наркотические средства и психотропные вещества, но и широкий перечень лекарств, причем вероятность идентификации достигает 90% и более. Имея стандартные образцы, можно определить и концентрацию принятого лекарственного препарата», — пояснила «Фонтанке» Наталия Александровна Чувина, заместитель заведующего клинико-диагностической и химико-токсикологической лаборатории Городской наркологической больницы.





Нарушение и наказание

Владислав Святенко напоминает, что на освидетельствование направляется водитель и в ситуации, «когда запаха алкоголя нет, но есть основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, о котором говорит неустойчивость позы и (или) нарушение речи, и (или) резкое изменение окраски кожных покровов лица, и (или) поведение, не соответствующее обстановке». Как раз эти признаки позволяют заподозрить прием лекарств, в том числе пока не запрещенных.

Химико-токсикологическое исследование будет проводиться на все лекарственные средства, включенные в список ухудшающих реакции человека. «Сейчас во время медицинского освидетельствования водителю рекомендуют сообщать обо всех принимаемых препаратах и о заболеваниях, в связи с которыми они были назначены лечащим врачом. Если такого назначения не было, предполагается, что от управления автомобилем человек должен был отказаться из-за невозможности прогнозирования развития побочных эффектов от бесконтрольного приема лекарственных препаратов», — говорит Владислав Святенко.



Правда, непонятно, будет ли назначение врача являться оправданием приема запрещенных лекарств. Предполагается, что в список войдут препараты, по классификации, рекомендованной ВОЗ — ATX. Это — классификационная система разделения препаратов на группы в зависимости от их действия на определенный орган или систему, а также от их химических, фармакологических и терапевтических свойств. С одной стороны, это общемировая классификация, с другой, ограничения на прием препаратов с одним и тем же АТХ-кодом в разных странах мира отличаются.



Дмитрий Молоковский рассказал об ограничениях, установленных в других странах на прием бензодиазепинов (хлордиазепоксид, лоразепам, клоназепам, нитразепам, диазепам, медазепам и феназепам), использующихся при различных неврологических и психотических расстройствах, а также при судорогах (эпилепсии):



«В штате Нью-Йорк, США, первый случай употребления этих лекарств водителями влечет либо штраф от 500 до 1000 долларов, либо тюремное заключение сроком до 1 года с лишением права управления транспортными средствами на 6 месяцев. За рецидив наказание существенно ужесточается: штраф от 1000 до 5000 долларов либо лишение свободы сроком до 4 лет, а также лишение прав на 1 год. Но чтобы в этом штате можно было направить водителя на медицинское освидетельствование с определением наличия лекарств в моче или крови, требуется наличие клинических признаков состояния опьянения. В другом штате — Флорида, наказание за первый случай употребление бензодиазепинов за рулем жестче: штраф от 1000 до 2000 долларов или лишение свободы на срок до 9 месяцев, с лишением прав на 6 месяцев. А, например, в Великобритании допускается употребление бензодиазепинов водителями при условии, что эти препараты назначены врачом. Если полицейский зафиксирует клинические признаки опьянения и при проведении анализа содержание этих лекарств в крови превысит установленную норму, то если водитель не сможет документально подтвердить назначение врача, он будет признан виновным. Наказание — штраф на усмотрение судьи или лишение свободы на срок до 6 месяцев с лишением прав на срок в один год. Кроме того, в правах будет сделана отметка о вождении в состоянии опьянения. В Испании законодательство относится к водителям более либерально. За употребление бензодиазепинов за рулем полагается штраф до 1000 евро и уменьшения на 4 пункта «запаса» из 12 пунктов, их исчерпание приведет к лишению прав».

