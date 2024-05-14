Минобороны РФ: над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу французского производства

Атаку ВСУ с применением французской авиационной бомбы отразили в Белгородской области вечером 14 мая. Подробности сообщает Минобороны РФ.



По данным военного ведомства, средства ПВО уничтожили управляемую авиабомбу Hammer, а также беспилотник самолетного типа. В течение суток ракетная опасность в регионе объявлялась более 10 раз.

Ранее Минобороны РФ отчитывалось о пресечении атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Уничтожено 25 реактивных снарядов. Днем ранее над регионом ликвидировали две украинские противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.