Носки со вкусом статьи. В Ингушетии раскрыли хитрый способ передать в СИЗО запрещенное

Правоохранители в Республике Ингушетия пресекли попытку передать в следственный изолятор наркотики. Способ, которым это пытались проделать, способен удивить многих.
В СИЗО в Карабулаке полицейские изъяли из посылки пару белых носков, которые были пропитаны метадоном, сообщает 14 мая «МВД Медиа». Посылка предназначалась
Предварительно установили, что посылку с сюрпризом в СИЗО отправили из подмосковной Балашихи. Полицейские опросили несостоявшуюся получательницу носков, и та призналась, что знала о наличии в них наркотика.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают личность отправителя.