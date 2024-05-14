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    Носки со вкусом статьи. В Ингушетии раскрыли хитрый способ передать в СИЗО запрещенное

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    Фото: пресс-служба МВД по Республике Ингушетия
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    Правоохранители в Республике Ингушетия пресекли попытку передать в следственный изолятор наркотики. Способ, которым это пытались проделать, способен удивить многих.

    В СИЗО в Карабулаке полицейские изъяли из посылки пару белых носков, которые были пропитаны метадоном, сообщает 14 мая «МВД Медиа». Посылка предназначалась 29-летней женщине, заключённой под стражу за незаконный оборот наркотиков. Экспертиза показала, что на поверхности носков содержалось 0,22 грамма наркотика.

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    Предварительно установили, что посылку с сюрпризом в СИЗО отправили из подмосковной Балашихи. Полицейские опросили несостоявшуюся получательницу носков, и та призналась, что знала о наличии в них наркотика.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают личность отправителя.

    Фото: пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

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