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    Культурная столица традиционно бьет рекорды по «болезням грязных рук»

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    В Петербурге растет число страдающих от «болезней грязных рук». «Фонтанка» посчитала, сколько человек заразились в прошлом году сальмонеллезом, гепатитом А и другими инфекциями, о росте которых сообщила в своем постановлении от 13 мая главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

    В постановлении главного санитарного врача Петербурга «О мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости кишечными инфекциями в Санкт-Петербурге», опубликованном 13 мая, не указываются абсолютные цифры. Но сказано, что в прошлом году в городе отмечалось увеличение заболеваемости, вызванной кампилобактериями, — в 1,6 раза, вирусным гепатитом А — в 1,4 раза, сальмонеллезной инфекцией — в 1,3 раза, кишечными иерсиниозами — в 1,2 раза.

    Сколько человек пострадали от кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путем, проще говоря, через грязные руки, можно понять, если сопоставить цифры, приведенные в постановлении главного санитарного врача Наталии Башкетовой с докладом о санитарно-эпидемиологической обстановке в Петербурге за 2022 год (доклад за 2023-й еще не опубликован).

    В 2022 году было зарегистрировано 159 случаев гепатита А. Тогда петербургский Роспотребнадзор указывал, что это в 1,8 раза больше среднероссийского показателя. За последний год число заболевших выросло в 1,4 раза, значит до 222 человек.

    Число пациентов с сальмонеллезом в 2023 году выросло в 1,3 раза в сравнении с 2022-м, когда после пандемии всё вернулось к так называемым среднемноголетним показателям и было зарегистрировано 2341 случай заражения сальмонеллезной инфекцией — превышение среднероссийского показателя в 2,6 раза. В минувшем году число заболевших выросло до 3040 человек.

    Острые заболевания, вызванные кампилобактериями, поразили в 2022 году 1052 человека, в 2023-м их число увеличилось до 1683 (в постановлении говорится о росте в 1,6 рааз). От ОКИ, вызванных иерсиниями, пострадали в 2022-м 234 человека, в 2023-м — 284.

    Всего в 2022 году в Петербурге было 46 222 случая кишечных инфекций, приблизительно столько же регистрировалось в допандемийных годах. Согласно сведениям формы № 23–21 "Сведения о вспышках инфекционных заболеваний", в 2022 году вспышки групповой заболеваемости кишечными инфекциями произошли в 25 очагах с общим числом пострадавших 271 человек, в том числе 227 детей до 17 лет включительно», — сообщал Роспотребнадзор.

    Сколько всего петербуржцев перенесли острые кишечные инфекции в 2023 году, Роспотребнадзор пока не говорит. Но известно, например, что в 2023 году зарегистрировано 34 очага кишечной инфекции, в которых пострадали 872 человека, из них 362 — дети. То есть число заболевших в них выросло в 3,2 раза.

    Цифры продолжают расти. Как сказано в постановлении главного санитарного врача Петербурга от 13 мая, в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го заболеваемость вирусным гепатитом выросла уже в 2,3 раза, кампилобактериозом — в 2 раза, сальмонеллезом и ротавирусом — в 1,3 раза, норовирусом — в 1,2 раза, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии заразились в 1,1 раза больше человек, чем в первом квартале 2023 года.

    Инфекционисты объясняют высокие цифры заражения кишечными инфекциями в Петербурге качественной регистрацией болезней грязных рук. А то, что и без того высокие показатели заболеваемости продолжают расти — мораторием на плановые и внеплановые проверки бизнеса, установленного в 2022 году и продленного на 2024 год.

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    Грязные рукиБолезниКишечные инфекцииНаталия башкетова
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