Культурная столица традиционно бьет рекорды по «болезням грязных рук»

В Петербурге растет число страдающих от «болезней грязных рук». «Фонтанка» посчитала, сколько человек заразились в прошлом году сальмонеллезом,
В постановлении главного санитарного врача Петербурга «О мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости кишечными инфекциями в Санкт-Петербурге», опубликованном 13 мая, не указываются абсолютные цифры. Но сказано, что в прошлом году в городе отмечалось увеличение заболеваемости, вызванной кампилобактериями, — в 1,6 раза, вирусным
Сколько человек пострадали от кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путем, проще говоря, через грязные руки, можно понять, если сопоставить цифры, приведенные в постановлении главного санитарного врача Наталии Башкетовой с докладом о санитарно-эпидемиологической обстановке в Петербурге за 2022 год (доклад за
В 2022 году было зарегистрировано 159 случаев
Число пациентов с сальмонеллезом в 2023 году выросло в 1,3 раза в сравнении с
Острые заболевания, вызванные кампилобактериями, поразили в 2022 году 1052 человека, в
Всего в 2022 году в Петербурге было
Сколько всего петербуржцев перенесли острые кишечные инфекции в 2023 году, Роспотребнадзор пока не говорит. Но известно, например, что в 2023 году зарегистрировано 34 очага кишечной инфекции, в которых пострадали 872 человека, из них 362 — дети. То есть число заболевших в них выросло в 3,2 раза.
Цифры продолжают расти. Как сказано в постановлении главного санитарного врача Петербурга от 13 мая, в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом
Инфекционисты объясняют высокие цифры заражения кишечными инфекциями в Петербурге качественной регистрацией болезней грязных рук. А то, что и без того высокие показатели заболеваемости продолжают расти — мораторием на плановые и внеплановые проверки бизнеса, установленного в 2022 году и продленного на 2024 год.