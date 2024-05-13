Главный санитарный врач Петербурга обнародовала городскую статистику заболеваемости кишечными инфекциями

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Санкт-Петербурге в 2023 году превысил общероссийский в два раза. Об этом стало известно 13 мая из постановления главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Документ «О мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости кишечными инфекциями в Санкт-Петербурге», подписанный Башкетовой, был опубликован на сайте Роспотребнадзора. Из него следует, что в прошлом году в городе отмечалось увеличение заболеваемости кампилобактериями — в 1,6 раза, вирусным гепатитом А — в 1,4 раза, сальмонеллезной инфекцией — в 1,3 раза, кишечными иерсиниозами — в 1,2 раза. Также в городе было обнаружено 34 очага с групповой заболеваемостью КИ — это число выросло по сравнению с 2022 годом в 1,4 раза. Из 872 пострадавших 362 оказались несовершеннолетними.