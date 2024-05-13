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    Главный санитарный врач Петербурга обнародовала городскую статистику заболеваемости кишечными инфекциями

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    Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Санкт-Петербурге в 2023 году превысил общероссийский в два раза. Об этом стало известно 13 мая из постановления главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

    Документ «О мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости кишечными инфекциями в Санкт-Петербурге», подписанный Башкетовой, был опубликован на сайте Роспотребнадзора. Из него следует, что в прошлом году в городе отмечалось увеличение заболеваемости кампилобактериями — в 1,6 раза, вирусным гепатитом А — в 1,4 раза, сальмонеллезной инфекцией — в 1,3 раза, кишечными иерсиниозами — в 1,2 раза. Также в городе было обнаружено 34 очага с групповой заболеваемостью КИ — это число выросло по сравнению с 2022 годом в 1,4 раза. Из 872 пострадавших 362 оказались несовершеннолетними.

    Рост заболеваемости кишечными инфекциями главный санитарный врач города отметила и в первом квартале 2024 года, в связи с чем поручила на постоянной основе проводить диагностику ОКИ, поддерживать запас средств профилактики и лекарственных препаратов, контролировать процессы, связанные с приготовлением и реализацией пищи, не допускать к работе сотрудников, не прошедших медосмотры, выявлять нелегальное производство продуктов питания и обеспечить выполнение требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

    Ранее Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции у белгородских детей.

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    Главный санитарный врачСанкт-ПетербургНаталия башкетова
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