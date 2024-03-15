Успеть на поезд в будущее. Какая поддержка нужна сегодня бизнесу и промышленности

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Бизнес Петербурга — в частности, промышленность — судя по статистике, вполне успешно пережил 2023 год: индекс промышленного производства в городе составил 109%. Но чтобы сохранить подобные темпы роста, нужно еще больше ресурсов — не только денег по программам господдержки, но и земли, и кадров. Об актуальных потребностях бизнеса в 2024 году рассказали участники круглого стола «Фонтанки» и «ТТ Финанс».



Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Татьяна Триндюк, главный редактор «ТТ Финанс», Виктория Нестерова, владелец, генеральный директор АО «Фирма Изотерм», Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Екатерина Бороздина, директор Санкт-Петербургского представительства лизинговой компании Carcade Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Виктория Нестерова, владелец, генеральный директор АО «Фирма Изотерм» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Полина Сенченко, советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» Александра Носко, заместитель регионального директора Санкт-Петербургского представительства лизинговой компании Carcade Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Сергей Иванов, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Максим Жуков, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Артем Калошин, генеральный директор АНО Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новое время, новые вопросы Профиль проблем российского бизнеса за последний год изменился, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин. Как показали опросы, если ранее больше всего компании волновал спад спроса, то теперь эта проблема ушла на второй план и основной стала нехватка кадров — о ней говорят 47% опрошенных. На втором месте — рост издержек, о чем заявили 40% опрошенных, и дороговизна заемных средств — 31,5%.



В целом, если судить по данным Петростата и других исследований, 2023 год для промышленности можно оценить положительно. По словам Калугина, поступления в бюджет города за год составили 1 триллион 147 миллиардов рублей. При этом почти на 60 миллиардов рублей возросли поступления налогов от петербургских предприятий. В ряде отраслей рост наблюдается не первый год — это производство компьютеров, оборудования, мебели, лекарств, изделий из кожи и дерева, одежды. В 2023 году наибольшие инвестиции в промышленное производство пришлись на собственные средства предпринимателей — и лишь небольшую часть составили государственные вложения и кредитные деньги.



Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Безусловно, общий индекс промышленного производства 109% показывает, что наши предприятия выпускают все больше продукции. Но мы должны понимать, что этих темпов роста недостаточно, чтобы не уступать в развитии мировым лидерам и достойно отвечать на вызовы и угрозы, продиктованные особенностями геополитической обстановки. Между тем, к концу 2023 года по ряду критериев мы уже подошли к тенденции некоторого падения. Это связано в том числе и с вынужденно поднятой ставкой Центрального банка, а также с тем, что деньги 2022 года у предприятий и бизнеса начали заканчиваться, а новых источников для инвестирования в производства пока не появилось. Поэтому в 2024 году в случае, если эта тенденция продолжится, прежних высоких показателей добиться будет непросто. Ставка Центробанка вряд ли упадет в ближайшее время, а доступ к «дешевым» кредитам осложнился, говорит омбудсмен. Выход из создавшегося положения Валерий Калугин видит в дополнительных мерах поддержки промышленности со стороны государства.



Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев обращает внимание, что, действительно, индекс промпроизводства по 2023 году в прошедшем году составил 109,9%. А отгрузка промышленной продукции достигла 4 трлн рублей.

— Мы также видим рост инвестиций в основной капитал примерно на 30% и понимаем, что это долгосрочное дальнейшее обеспечение развития промышленной составляющей Петербурга, — добавляет представитель комитета. — Для развития промышленности нужны ресурсы. А по льготным программам кредитования практически вдвое удалось увеличить объем средств, поступающих со стороны Фонда развития промышленности. Таким образом, преодолели планку в 4 млрд. рублей, выданных в виде льготных займов.



Алексей Яковлев, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И, что очень важно для стратегического планирования, констатирует Алексей Яковлев, сохранились все меры поддержки, которые традиционно присутствовали в Петербурге последние годы: субсидии на лизинг оборудования, участие в международных выставках, переподготовка кадров, а также компенсации затрат по программам повышения энергоэффективности и другие.



Чаяния бизнеса — Отличительная особенность малых и средних предприятий в том, что у них более короткие деньги, нежели у крупного бизнеса, где инвестиции закладываются на много лет вперед и окупаемость гораздо медленнее, но создаваемые основные средства при этом имеют большую рыночную стоимость и высокий интерес со стороны других игроков — говорит Максим Жуков, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России». — Увеличение ключевой ставки фактически поставило кредитование для субъектов МСП на грань ликвидности — деньги стали крайне дорогими. И тут как раз накладывается специфика этого бизнеса. С одной стороны, наши финансы более быстрые, с другой стороны, рыночная стоимость основных средств, в которые они вкладываются, порой в 5, а иногда и 10 раз ниже, чем объем вложений. То есть если мы построили условно большой завод, он сам по себе как актив стоит очень серьезных денег. А если говорить о ресторане или салоне красоты, то такой актив почти ничего не стоит на рынке, его цена складывается исключительно на основе показателей прибыли работающего бизнеса. Поэтому, естественно, субъекты МСП нацелены быстро окупить инвестиции, потому что только потом начинается формирование капитала. В связи с этим дорогое кредитование становится проблемой с точки зрения рентабельности.

Максим Жуков, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этом фоне серьезной поддержкой роста сегмента МСП было бы регулярное льготное кредитование с участием государства. Также, по словам эксперта, остро стоит проблема увеличения максимально доступной суммы по льготному кредитованию Фонда содействия кредитованию. Сегодня это всего лишь 5 млн рублей — для микропредприятий этого хватит, чтобы реализовать стартап, пополнить оборотные средства и улучшить бизнес-процессы, но абсолютно недостаточно для развития бизнеса и увеличения объемов большинства субъектов МСП. Поэтому целесообразно рано или поздно поднять верхний порог если не до 50, то хотя бы до 20 млн рублей. Максим Жуков подчеркнул: занятые деньги будут инвестированы бизнесом в развитие, так что они снова вернутся в оборот, и государство должно быть заинтересовано в этом.





Артем Калошин, генеральный директор АНО Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта, рассказал, что в ушедшем году предприятия-экспортеры продолжали сталкиваться с двумя ключевыми проблемами — транспортной и финансовой логистикой. Но если с транспортной выходы нашлись, появились альтернативные маршруты, то финансовая стала дальше усложняться.



Артем Калошин, генеральный директор АНО Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Тем не менее у Российского экспортного центра, с которым мы активно сотрудничаем, есть различные инструменты по хеджированию рисков несвоевременной оплаты со стороны импортеров, — добавил он. — Нашим экспортерам доступны страховки постоплат, которые в том числе включают финансовые и политические риски. Также есть инструмент, связанный с льготным кредитованием. Была запущена программа по предэкспортному финансированию, так называемые «деньги на экспорт». Но, к сожалению, в связи с ростом ставки ЦБ ставка по льготному кредиту тоже выросла. На этот год мы планируем по-прежнему развивать услуги, связанные с транспортировкой, активно будем вести выставочную деятельность и привлекать наши компании к участию в выставках за рубежом. Плюс мы сейчас обсуждаем введение новых сервисов по поддержке экспортеров. Сейчас время возможностей, так как для нас открываются новые рынки дружественных стран, которые до этого были не в приоритете.



Отдельная категория бизнеса — промышленность, которая чаще относится к крупным или средним предприятиям.

Как рассказала Виктория Нестерова, владелец, генеральный директор АО «Фирма Изотерм», многие предприятия предпочитают не связываться с государственными деньгами не только из-за сложной процедуры получения поддержки и кучи бумаг, но и из-за необходимости отчетности и бесконечных проверок, хотя последние минимальны и страхи напрасны.

Виктория Нестерова, владелец, генеральный директор АО «Фирма Изотерм» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фирма «Изотерм», производящая приборы отопления, медно-алюминиевые конвекторы, трубчатые радиаторы, сейчас с помощью денег Фонда развития промышленности докупила оборудование и вышла на новый рынок промышленного отопления и охлаждения.



— За последние два года в количественном выражении наши показатели выросли почти в два раза, но сейчас мы работаем на пределе мощностей, — рассказала Нестерова. — Поэтому у нас проблемы со строительством новых промышленных площадок, с промышленной ипотекой, с землей, которая необходима под промышленность. Более того, даже если новый проект у меня займет, например, 8 месяцев, газ я буду подключать еще полтора года. Однако если пытаться поймать эту волну импортозамещения, открывать новые направления, действовать надо быстро — и такие сроки, конечно, неприемлемы. Просто необходимо установить нашим ресурсоснабжающим организациям максимальное время согласования проекта.

Во-вторых, эксперт отметила, что сейчас очень много компаний пошли в волну гособоронзаказа. Но предприниматель должен смотреть на пять лет вперёд и понимать, что если сегодня начать производить исключительно запчасти для военной техники без понимания, как работать лет через пять — например, удастся ли быстро перестроиться на производство сельхозтехники, — то проблем не избежать.



— Мы как раз те, кто из гособоронзаказа не уходит, а добавляет к своему портфелю гражданский госзаказ и работает на частных предприятиях, — говорит Полина Сенченко, советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ООО «Кингисеппский машиностроительный завод». — Сейчас мы пытаемся укрепиться в нише реинжиниринга, в частности, замены основных деталей для ремонта двигательного состава и больших судовых узлов. И мы как раз активно работаем со всеми государственными инструментами субсидирования и с лизинговыми компаниями. Я считаю: если ты хочешь, то найдешь инструмент и научишься работать с документами. Но пришло время, когда обеим сторонам диалога надо ускоряться. Если государство не пересмотрит процедуры в сторону упрощения и большей прозрачности пакета документов, мы все опоздаем на поезд в прекрасное будущее.

Полина Сенченко, советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Больной вопрос В новой реальности нужны не только деньги на развитие, но и кадры, с которыми, как подчеркивают эксперты, сейчас настоящая беда.

— У нас постоянно ужесточают иммиграционное законодательство, — продолжила Виктория Нестерова. — Мы привлекаем приезжих через профессиональные компании, но в результате наши сотрудники постоянно где-то регистрируются, перерегистрируются, носятся с патентами, стоят в очередях и постоянно кому-то что-то должны. Почему людям, приезжающих работать в условиях кадрового дефицита, создают невыносимые условия? Давайте упростим миграционное законодательство хотя бы на 10 лет, до 2034 года, когда подрастут те, кто может работать. Иначе эту дыру нам не заткнуть.



— С кадрами все печально не только потому, что детей мало и демографическая яма, но еще потому, что очень многие колледжи не хотят работать по новым моделям образования, — продолжила Полина Сенченко. — На сегодняшний момент КМЗ, наверное, единственное предприятие в Петербурге, которое обошло все промышленные колледжи с предложением организовать образовательную систему, которая укладывается в 11 месяцев. Мы предоставляем возможности наших площадок для производственной практики с наставником и стипендией и через 11 месяцев получаем квалифицированных специалистов. Но из последних 12 таких практикантов четверо потерялись на подходе к зоне практики, трое ничего не делали, один не справился с темпом работы и ушел… В итоге из 12 человек работать остался один — соответственно, смысла нашего вложения во всю эту историю нет никакого.



— В Колпино, где мы работаем, два колледжа, — добавила Виктория Нестерова. — Я встретилась с руководителями обоих. Они учат детей на устаревшем оборудовании. Мы были готовы закупить современные станки и обучать студентов на них. Руководителям это оказалось не нужно, просто потому, что как только человек пришел в колледж на рабочую профессию, он уже 100% трудоустроен. Его оторвут с руками, любого. Сейчас, по данным комитета по образованию, у нас тысяча колледжей, где в среднем конкурс достигает семи человек на место. Значит, нам нужно семь тысяч колледжей, чтобы все после девятого класса могли поступить. Как вы помните, в советские времена в ПТУ всегда было место для желающих. Но пока в новом Генплане не видно перспектив строительства новых средних специальных учебных заведений.

— На сайте Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (СПб ГБУ «ЦРПП») в личном кабинете предприятия с начала прошлого года появились новые сервисы для предприятий по кадрам, — продолжил тему кадров Алексей Яковлев. — Мы начали с радиоэлектронной промышленности, дальше распространив на все промышленные предприятия. Это возможность подыскать себе учащихся на стажировку, а для колледжей, у которых тоже есть личные кабинеты, — оставить заявку по определенным техническим специальностям. В прошлом году у нас порядка двух тысяч человек таким образом были трудоустроены на стажировки на предприятии. Также в прошлом году мы впервые попробовали новую субсидию для промышленных предприятий на создание детских центров технического творчества. Мы частично компенсируем затраты на приобретение оборудования для них. В прошлом году уже создали пять таких центров. Кроме того, традиционные субсидии, которые мы выдаем на переобучение сотрудников, компенсируя до 4 млн рублей средним и крупным предприятиям, и в этом году расширятся также и на малые предприятия. А еще для средних и крупных предприятий у нас будут субсидироваться образовательные центры, для которых мы совместно с комитетом по образованию будем помогать получать лицензии на переобучение как своих, так и новых сотрудников.



За займом в банки Оценка предпринимателями уровня деловой активности и возможностей финансирования сейчас находится на максимальных значениях как в Санкт-Петербурге, так и в стране в целом. Данные подтверждены результатами ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса (индекс RSBI), которое проводится ПСБ совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» с 2020 года. Значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, меньше 50 — снижение, около 50 — нейтральная зона. В опросе принимают участие владельцы и топ-менеджеры более 1800 компаний сектора МСБ из всех регионов РФ.

Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Результаты опроса показывают, что за полтора-два года малый и средний бизнес перестроили логистические цепочки, поменяли контрагентов, — говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон. — И, несмотря на изменения ключевой ставки, доступность финансирования находится на максимальных значениях: показатели индекса именно по кредитованию и инвестициям — на уровне 58–59 пунктов. Рост показателей происходит благодаря перестроению бизнес-моделей у торговых компаний, которым требуется больше оборотных средств, а также за счет развития программ господдержки. Из федеральных инструментов это, прежде всего, программа Минэкономразвития, по которой средний бизнес может получить финансирование под 13,5%, малый — до 15%. Эту программу сейчас можно назвать одной из самых доступных: на нее у нас в филиале приходится до 30% выделяемых средств в рамках всех возможностей господдержки. Еще один фактор, влияющий на рост интереса к финансированию, — развитие цифровых сервисов. Мы в ПСБ интегрировали программу Минэкономразвития в онлайн-продукт, который можно получить по предодобренному решению. То есть сначала рассчитываем лимит для предприятия, далее персональный менеджер связывается с клиентом, а далее финансовый продукт оформляется без пакета документов буквально в течение суток. За 2023 год в нашем филиале порядка 22% кредитного портфеля реализовано за счет онлайн-решений, и в течение трех ближайших лет, я думаю, этот показатель достигнет 60–70%. По таким цифровым решениям в нашем банке сейчас можно получить до 100 млн рублей без залога и до 250 млн — с залогом. При этом договор заключается на срок до 10 лет.



Что касается отраслей МСБ, обращающихся за поддержкой, можно отметить, что около 60–70% — это оптово-розничные предприятия торговли, которые пополняют оборотные средства. 20–25% обращений от промышленных предприятий на инвестиционные цели: развитие, покупку коммерческой или офисной недвижимости, оборудования. Санкт-Петербургский филиал ПСБ активно финансирует и предприятия общепита. То есть в целом мы ориентированы на различные сегменты — стараемся соблюдать баланс и удовлетворять запросы самых разных клиентов, — подытожил эксперт.

За займом в фонды Директор НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Александра Питкянен отметила, что в 2023 году произошло разделение гарантийной и микрофинансовой деятельности Фонда. Сейчас НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» реализует гарантийную поддержку малого бизнеса, в то время как функции государственной микрофинансовой организации перешли к НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания». Оба Фонда — участники нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», входят в инфраструктуру поддержки «Мой бизнес». Как отметила эксперт, разделение деятельности не отразилось на объеме помощи субъектам МСП. По-прежнему наблюдается рост объема оказанной поддержки в виде поручительств или льготных займов. Так, в 2023 году было предоставлено 618 поручительств общим размером порядка 9,1 млрд рублей, обеспечив объем финансирования свыше 21,2 млрд. рублей, — на 60% больше показателя 2022 года. По программе микрофинансирования выдано 763 займа суммой свыше 1,7 млрд рублей, — количество получателей поддержки выросло более, чем на 10%.



— Если говорить о льготном финансировании, то поддержка оказывается как действующему бизнесу, так и начинающим свое дело, а также инициативным гражданам, — говорит Питкянен. — Самозанятым Санкт-Петербурга предоставляются займы в размере до 500 тыс. рублей под льготную ставку 3% годовых без залога. Начинающие предприниматели привлекают средства под 3–5% годовых, в зависимости от вида деятельности, — в размере до 1 млн рублей под поручительство физических лиц, а свыше 1 млн, но не более 5 млн рублей — под залог имущества. В 2023 году была оказана поддержка более 95 самозанятым на общую сумму 46 млн. рублей и порядка 340 начинающим предпринимателям на общую сумму свыше 306,7 млн. рублей.



В 2024 году Фонд содействия кредитованию продолжит предоставлять поручительства суммой до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы кредитного продукта. При этом необходимо иметь собственное залоговое обеспечение в размере не менее 30% от собственных обязательств.



Представители малого и среднего бизнеса по-прежнему могут рассчитывать на заем до 5 млн. рублей под ставку не более 5% годовых. При этом для субъектов МСП сферы легкой промышленности и дизайна, а также обрабатывающего производства действуют программы микрофинансирования без залогового обеспечения.

— Условия заимствования у нас и у банков похожи, — продолжил Сергей Иванов, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. — У нас ставка предоставления займов на срок от 5 до 7 лет составляет 1% годовых, если предприятие является участником нацпроекта «Производительность труда», — на время участия в проекте. При этом стоимость банковской гарантии примерно 2% годовых, общая стоимость заимствования получается 3%. В коммерческих банках это ключевая ставка Банка России плюс 4%, т.е. 20% годовых. Если в 2021 году сумма выданных Фондом займов была чуть более 800 миллионов, в 2022 году — 2 миллиарда, то 2023 году она составила уже 4 миллиарда рублей.

Сергей Иванов, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Что приносит городу предоставление этих кредитов? Ведь заем под 1–3% годовых — это не самоцель, — продолжил он. — Есть определенные ковенанты, то есть обязательства: например, привлечение софинансирования со стороны заемщиков. В данном случае, на 10,5 млрд одобренных займов с начала деятельности фонда объём софинансирования составил почти 12 млрд, то есть больше, чем рубль на рубль. Также увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней за время деятельности Фонда составило более 113 млрд рублей, то есть тоже больше, чем рубль увеличения налогов на рубль заимствования. И мы сейчас внедряем новую ковенанту — показатель роста производительности труда в результате получения займов в нашем фонде.

Сергей Иванов добавил, что большая часть займов идет на приобретение оборудования, а также на проекты развития и рефинансирование обязательств. По направлениям развития 47% приходится на предприятия отрасли машиностроения и металлообработки, другие два крупных направления — это производство компьютеров и электронной техники и производство лекарств. По структуре бизнеса в стоимостном выражении 75% приходится на крупные предприятия, а если смотреть по количеству займов — на них приходится 57%. Остальное — это малый и средний бизнес.



— Что касается промышленной ипотеки, такая программа у нас также есть, — добавил эксперт. — Вала заявок нет. Во-первых, земельные участки, которые предлагаются к приобретению, зачастую имеют непромышленное назначение. Нам предлагают сначала дать деньги, а после покупки собираются переводить в земли промышленного назначения. К сожалению, по этому пути мы пойти не можем, так как выдаем средства только на промышленную недвижимость, причем не только на здание, но и на землю. А еще один из критериев — это прозрачность состава акционеров. Я напомню, что сейчас действует указ президента о том, что меры господдержки не распространяются на резидентов недружественных стран, а в последнее время стало очень распространенным «камуфлировать» собственников в закрытые паевые инвестиционные фонды и не раскрывать информацию о них. Соответственно, в таком случае мы также не можем предоставить поддержку.



Лизинг в помощь

Растет из года в год и спрос на лизинг. Как рассказала Екатерина Бороздина, директор Санкт-Петербургского представительства лизинговой компании Carcade, с новыми потребностями рынка изменились и условия предоставления этой услуги. Например, сейчас норма для рынка — авансовый платёж, составляющий 0%, тогда как раньше он был минимум 30–40%.

Екатерина Бороздина, директор Санкт-Петербургского представительства лизинговой компании Carcade Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Итоги компании в 2023 году были положительными: прирост по Ленинградской области и по Петербургу в целом относительно продаж 2022 года — 62%.Также особым спросом пользуется возвратный лизинг, то есть финансирование техники, которая уже есть в собственности у лизингополучателя. В этом случае поставщик и лизингополучатель — одно и то же юрлицо. Основные отрасли-получатели — это, в первую очередь, транспортные, торговые, строительные компании, а также такси с разными размерами парка. По данным за первый квартал 2024 года, уже тоже можно говорить о продолжающемся росте доли лизинга — в промышленности, в том числе, — так что по итогам года в компании ожидают увеличения на 30% относительно результатов прошлого года.



— Наша компания — инициатор поддержки многих партнерских программ с различными производителями, как российскими, так и, например, с китайскими, — уточнила эксперт. — У нас есть свои программы субсидирования, предоставления дополнительных специальных условий. Основная, конечно же, программа Минпромторга России по поддержке реализации в лизинг транспортных средств, произведенных на территории России. За 2023 год мы получили по ней больше миллиарда рублей.

— Мы финансируем исключительно технику — с ПТС и ПСМ, — добавила Александра Носко, заместитель регионального директора Санкт-Петербургского представительства лизинговой компании Carcade. — То есть это может быть колёсная, гусеничная и любая техника, которая подлежит постановке на учет либо в Гостехнадзоре, либо в ГИБДД. Нам интересны как крупные клиенты, так и индивидуальные предприниматели, небольшие компании, у которых нет возможности предоставить банку требуемый пакет документов. Ограничений по суммам финансирования на одного клиента в Carcade нет. Нет и процента, так как лизинг не банковская структура, но есть процент удорожания. Все условия договора с конкретным лизингополучателем индивидуальны и зависят от техники и устойчивости его бизнеса. Транспортные средства бывают ликвидными и нет, с пробегом или новые. Также влияет объем закупки и уровень рискованности профиля самого клиента. За счет того, что стоимость автотранспорта резко возросла, предприниматели стали гораздо чаще интересоваться подержанной техникой и транспортом. Именно в тот период, когда цены на автомобили подскочили, а потом упали, в нашей компании появился отдел среднерыночной оценки транспорта, чтобы минимизировать риски убытка. Изучается год выпуска, страна-производитель, ограничения по пробегу. Другой отдел занимается финансированием подержанной техники и оценивает ликвидность реализации залога на момент окончания договора.

Александра Носко, заместитель регионального директора Санкт-Петербургского представительства лизинговой компании Carcade Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сергей Иванов напомнил, что в Фонде развития промышленности Санкт-Петербурга существует три программы финансирования первоначального взноса по лизингу, а также такового на приобретение российского и импортного оборудования. Ставки по российскому оборудованию — 4% годовых, причем фонд забирает себе 1%, а 3% — лизинговая компания. По его словам, несмотря на такие условия, заявок мало, потому что лизинговые компании не заинтересованы работать по малым суммам и за небольшую величину вознаграждения.



— Но у нас есть и большие суммы — и 200, и 300 миллионов рублей, — добавил он. — Проще говоря, никто не мешает пользоваться этими мерами поддержки — это будет гораздо дешевле, чем ставки, которые сейчас есть на рынке.

Информация и простота Эксперты подчеркнули: проблема не только в продуктах поддержки или их доступности, но и во многом — в информированности самих предпринимателей. О многих продуктах просто не знают. Валерий Калугин добавил, что повышение информированности и упрощение многих процедур — важные ступени в плане поддержки бизнеса.



— Не секрет, что некоторые процедуры для доступа к мерам поддержки избыточны, — продолжил он. — Поскольку это государственные деньги, пакеты документов порой действительно могут быть сложны для сбора. Иногда предприниматели даже нанимают консультантов для помощи. Но фирмы, которые хотя бы один раз прошли такую заявочную кампанию, в дальнейшем уже могут это делать самостоятельно. Более того, трудозатраты и деньги на специалистов по подготовке документов в итоге окупятся полученной субсидией.



Максим Жуков напомнил о ресурсе ЦРПП, где много информации о разных сторонах поддержки и взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, правительством Санкт-Петербурга и т.д. Субъекты МСП прекрасно осведомлены об этом ресурсе, поскольку во время ковидных ограничений там получали куар-коды. Однако когда необходимость в этом отпала, про ресурс почему-то забыли. И, по мнению эксперта, отсутствие осведомленности и информированности предпринимателей — это все же больше проблема их нежелания быть в курсе дела.



— В городе есть цифровая площадка со множеством необходимой информации, было бы желание найти нужное, — подытожил он. — Не надо бегать за предпринимателями, пытаясь донести до них важную информацию. Они и сами должны проявить заинтересованность и инициативу, ведь на сегодняшний день, по крайней мере в Санкт-Петербурге, созданы удобные, функциональные и доступные источники.

