«Ъ»: генерал-лейтенанту Кузнецову вменяют коттедж и землю в Краснодаре за 30 миллионов рублей как благодарность за госконтракты

Арестованному по уголовному делу о получении взятки начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову вменяют получение 30 миллионов 500 тысяч рублей. Следствие полагает, что краснодарский предприниматель Лева Мартиросян приобрел и оформил на имя супруги военного чиновника землю и построил на ней дом площадью более тысячи квадратных метров, пишет 14 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования. Мартиросяна по делу о даче взятки в особо крупном размере отправил под стражу Басманный районный суд Москвы.

Следствие полагает, что 8-е управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое возглавлял Кузнецов, координировало работу Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). Согласно решению Минобороны от 2020 года, если направленных на обучение военных нельзя было поселить в общежитиях, то их должны были размещать в гостиницах. Для этого военное ведомство заключало госконтракты. Полномочия генерала Кузнецова предполагали организацию и контроль данных вопросов.

По версии следствия, в нарушение федерального закона «О контрактной системе...» Кузнецов в апреле 2020 года якобы вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, который занимался гостиничным бизнесом. С последним генерал был ранее знаком, так как до октября 2010 года Мартиросян занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения краснодарского военного училища. Установлено, что в 2021–2023 годах между ИП « Мартиросян Л. А. » и КВВУ были заключены госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 миллиона 300 тысяч рублей. В период 2020–2022 годов бизнесмен приобрел участок земли в Краснодаре за 7 миллионов 510 тысяч рублей и построил на нем дом площадью 1125 квадратных метров и стоимостью 22 миллиона 993 тысячи 160 рублей. Недвижимость и земля были оформлены на жену генерала.

Главное следственное управление СК РФ возбудило в отношении Кузнецова уголовное дело по части 6-й статьи 290 УК РФ — получение лицом, занимающим госдолжность РФ, взятки в особо крупном размере. Статья подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы вплоть до 15 лет .

