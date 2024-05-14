«Ъ»: генерал-лейтенанту Кузнецову вменяют коттедж и землю в Краснодаре за 30 миллионов рублей как благодарность за госконтракты

Арестованному по уголовному делу о получении взятки начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову вменяют получение 30 миллионов 500 тысяч рублей. Следствие полагает, что краснодарский предприниматель Лева Мартиросян приобрел и оформил на имя супруги военного чиновника землю и построил на ней дом площадью более тысячи квадратных метров, пишет 14 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования. Мартиросяна по делу о даче взятки в особо крупном размере отправил под стражу Басманный районный суд Москвы.
Следствие полагает, что
По версии следствия, в нарушение федерального закона «О контрактной системе...» Кузнецов в апреле 2020 года якобы вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, который занимался гостиничным бизнесом. С последним генерал был ранее знаком, так как до октября 2010 года Мартиросян занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения краснодарского военного училища. Установлено, что в 2021–2023 годах между ИП «
Главное следственное управление
Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован