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    Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки генерал-лейтенанту Кузнецову

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    Басманный районный суд по делу о даче взятки ранее арестованному начальнику управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову отправил под стражу Леву Мартиросяна. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Суды общей юрисдикции города Москвы

    Мартиросяна обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

    Следствие полагает, что фигурант был знаком с Юрием Кузнецовым по службе, поэтому у генерал-лейтенанта «возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере». Вознаграждение, как следует из материалов дела, предполагалось за совершение действий и общее покровительство по службе.

    Главное следственное управление СК РФ возбудило в отношении Кузнецова уголовное дело по части 6-й статьи 290 УК РФ — получение лицом, занимающим госдолжность РФ, взятки в особо крупном размере. Статья подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы вплоть до 15 лет.

    Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 235-м гарнизонным военным судом. В ходе обысков дома у Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 млн рублей — в рублях и валюте. При этом помимо военной службы в биографии Юрии Кузнецова не замечены следы предпринимательской деятельности. По данным «Фонтанки», взятка связана с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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