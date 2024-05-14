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    Источник: Начальника управления Минобороны РФ Кузнецова подозревают во взятке, связанной с благоустройством Краснодарского училища

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    Начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова подозревают во взятке, связанной с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 мая.

    Новые корпуса учебного заведения заканчивали благоустраивать весной 2021 года. Дополнительное здание, где разместили музей и военную технику, заняло 80 тыс. кв. м. К лету того года планировалось открыть новые здания.

    Взятка, в получении которой подозревается Юрий Кузнецов, квалифицируется «особо крупным размером». Во время обыска у Кузнецова дома правоохранители обнаружили и изъяли 100 миллионов рублей — в российских рублях и в валюте. Следствие считает, что в 2021–2023 годах генерал получил от коммерческих структур взятку за определенные действия, которые он осуществил в их пользу.

    ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщил, что Юрия Кузнецова задержали после показаний, которые дал второй фигурант дела во время допроса.

    «Если Кузнецова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф», - сказал собеседник информагентства.

    Напомним, Кузнецов с мая 2010 по 2023 год был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны. В мае 2023 года он был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны РФ. Подробнее о биографии генерала читайте здесь.

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