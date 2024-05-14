В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в расчленении собственной матери

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 12 июля Николая Татаренко, обвиняемого в убийстве и расчленении собственной матери в Шушарах. Об этом 14 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, не позднее половины девятого 12 мая возле дома №304 по Московскому шоссе в поселке Шушары были найдены останки женщины, упакованные в черные полиэтиленовые пакеты, со следами насильственной смерти. Накануне ему было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ — убийство.