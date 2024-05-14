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    В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в расчленении собственной матери

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    Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 12 июля Николая Татаренко, обвиняемого в убийстве и расчленении собственной матери в Шушарах. Об этом 14 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, не позднее половины девятого 12 мая возле дома №304 по Московскому шоссе в поселке Шушары были найдены останки женщины, упакованные в черные полиэтиленовые пакеты, со следами насильственной смерти. Накануне ему было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Как сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города, на протяжении всего процесса Татаренко не сказал ни слова. Со следователем и адвокатом фигурант тоже не разговаривает.

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    По словам следователя, что причина смерти до сих пор не установлена, но при осмотре частей тела на голове была обнаружена тупая травма. А в области шеи — колото-резаное ранение. По версии следствия, вероятнее всего, смерти наступила именно в момент расчленения, когда мужчина отрезал голову.

    Как писала «Фонтанка», 38-летнего Николая — сына убитой — взяли под руки на выходе дома на Московском шоссе. Мужчина как раз пытался избавиться от оставшихся пакетов. После разговора с подозреваемым оформился наиболее вероятный мотив убийства — квартирный вопрос. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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