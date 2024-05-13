«Квартирный вопрос только испортил их…» За что была убита и расчленена жительница Шушар

Следственный комитет расследует дело об убийстве после обнаружения на окраине Петербурга пакетов с частями женского тела. 13 мая стало известно о задержании 38-летнего Николая — сына убитой. Его взяли под руки на выходе из дома на Московском шоссе, мужчина как раз пытался избавиться от оставшихся пакетов.



После разговора с подозреваемым оформился наиболее вероятный мотив убийства — квартирный вопрос. Николай жил с мамой и братом в маленькой однушке. Делить крошечные квадраты на троих было тяжело, к тому же у брата были проблемы с психикой — он лечился в больнице имени Кащенко. Николая мама раздражала, они часто ругались. Последняя ссора стала фатальной для женщины. Сын нанес матери смертельную травму.

