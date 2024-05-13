«Квартирный вопрос только испортил их…» За что была убита и расчленена жительница Шушар

Следственный комитет расследует дело об убийстве после обнаружения на окраине Петербурга пакетов с частями женского тела.
После разговора с подозреваемым оформился наиболее вероятный мотив убийства — квартирный вопрос. Николай жил с мамой и братом в маленькой однушке. Делить крошечные квадраты на троих было тяжело, к тому же у брата были проблемы с психикой — он лечился в больнице имени Кащенко. Николая мама раздражала, они часто ругались. Последняя ссора стала фатальной для женщины. Сын нанес матери смертельную травму.
Николай стал думать, как избавиться от тела. Целиком он его не мог вынести, не привлекая к себе внимания. Решил расчленять. Перед этим крепко выпил. Из частей тела успел вынести только голову и туловище. Любознательный местный житель с чутким обонянием нашел первые мешки и вызвал полицию.
В следственных органах продолжают общение с Николаем. Его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.