Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в Ленобласти

Финский лесопильный концерн Metsä Group объявил о продаже всех дочерних компаний в России. Право собственности перешло к группе «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП), пишет 14 мая РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.



Сумма сделки не разглашается по соглашению сторон. «Вологодские лесопромышленники» получили четыре компании в Ленинградской области. Речь идет о «Мется Свирь», «Мется Форест Санкт-Петербург», «Мется Форест Подпорожье» и «Мется Борд Рус».

У финской компании, которая была миноритарным акционером ВЛП с 2003 по 2017 годы, больше нет активов в России. Компания приняла решение покинуть российский рынок в феврале 2022 года.