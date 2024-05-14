Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в Ленобласти

    944
    7 комментариев

    Финский лесопильный концерн Metsä Group объявил о продаже всех дочерних компаний в России. Право собственности перешло к группе «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП), пишет 14 мая РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

    Сумма сделки не разглашается по соглашению сторон. «Вологодские лесопромышленники» получили четыре компании в Ленинградской области. Речь идет о «Мется Свирь», «Мется Форест Санкт-Петербург», «Мется Форест Подпорожье» и «Мется Борд Рус».

    У финской компании, которая была миноритарным акционером ВЛП с 2003 по 2017 годы, больше нет активов в России. Компания приняла решение покинуть российский рынок в феврале 2022 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close