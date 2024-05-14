Колокольцев: некомплект личного состава МВД в России превышает 150 тысяч человек

Ситуация с некомплектом личного состава МВД в России усугубилась за последние годы. В отдельных регионах и районах недостаток достигает 90 %. Об этом на заседании Совета Федерации 14 мая рассказал кандидат на должность министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.



По словам исполняющего обязанности главы МВД, на сегодняшний день некомплект личного состава в органах внутренних дел в среднем по всем регионам России составляет 152 тысячи человек. В патрульно-постовой службе некомплект составляет 26 %, у следователей — 21 %, в уголовном розыске — 20 %.