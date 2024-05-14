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    Колокольцев: некомплект личного состава МВД в России превышает 150 тысяч человек

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    Ситуация с некомплектом личного состава МВД в России усугубилась за последние годы. В отдельных регионах и районах недостаток достигает 90 %. Об этом на заседании Совета Федерации 14 мая рассказал кандидат на должность министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

    По словам исполняющего обязанности главы МВД, на сегодняшний день некомплект личного состава в органах внутренних дел в среднем по всем регионам России составляет 152 тысячи человек. В патрульно-постовой службе некомплект составляет 26 %, у следователей — 21 %, в уголовном розыске — 20 %.

    В отдельных регионах цифры переваливают за 50 %. Так, в некоторых районах Костромской области нехватка сотрудников ПСС составляет 90 %, то есть их практически нет, отметил Колокольцев. В Свердловской области нехватка личного состава в ППС — 88 %, а в уголовном розыске — 62 %. В ряде районов Москвы сейчас 75 % составляет некомплект участковых.

    Основными причинами острой нехватки сотрудников Колокольцев назвал низкие зарплаты и недостаточный уровень социальных гарантий. Он отметил, что после реформы социальные льготы для сотрудников МВД монетизировали, но не индексировали выплаты много лет. В результате покупательская способность на зарплаты сотрудников полиции сократилась на 45 %, и прошлогодняя прибавка в 10 % проблему не решила.

    Средняя зарплата в МВД на 2023 год составила 84 тысячи рублей, однако это «средняя температура по больнице». И, например, сотрудница миграционного подразделения в месяц получает менее 17 тысяч рублей, отметил Колокольцев.

    «Все, что мы можем сделать, мы делаем. Я отвечу, что мы не можем сделать. Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел», — ответил он на вопрос, как министерство стимулирует людей идти работать в органы.

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    Владимир КолокольцевМВД
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