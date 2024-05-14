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    Упавший с голубятни пожилой петербуржец умер в больнице

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    Петербургский пенсионер, упавший в конце апреля с голубятни, умер. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 мая.

    Падение с трехметровой высоты для 87-летнего мужчины стало фатальным. Он поступил по скорой в городской стационар 25 апреля в шоковом состоянии. Врачи диагностировали кататравму, множественные травмы головы, груди, переломы костей таза, а также позвоночника и ребер. На протяжении более двух недель его пытались спасти в шоковой реанимации. В полночь 14 мая он скончался.

    Как рассказывала «Фонтанка», пострадавший мужчина оставался одним из немногих голубятников в городе, сегодня это редкое хобби для Петербурга: в последние годы, по данным энтузиастов, число голубятен не превышало трех десятков. А в советское время голубеводство поощрялось как потенциально военный проект. К концу 20-го века популярность увлечения снизилась.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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